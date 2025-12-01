Frank Fabra recibió sondeo de un 'grande' de la Liga BetPlay: ¿se viene fichaje?

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano ya lleva un tiempo abierto y los equipos analizan posibles incorporaciones pensando en lo que será el 2026, donde jugadores que terminan contrato con sus respectivos clubes pueden cambiar de colores y defender otras camisetas.

Pues bien, en las últimas horas ha trascendido el nombre de Frank Fabra, recordado jugador de Boca Juniors y que tuvo paso por la Selección Colombia de mayores, quien acaba su vínculo con el equipo Xeneize en este diciembre y se prevé que no haya renovación.

