Freddy Guarín volvería a jugar en la Liga Betplay

Freddy Guarín, conocido por su talento en el campo de juego, ha tenido una carrera exitosa en clubes europeos como el Inter de Milán y el Porto. Además, fue un pilar en la Selección Colombia, participando en torneos importantes y dejando su marca como un mediocampista formidable. Sin embargo, su vida fuera del fútbol ha estado plagada de desafíos personales, especialmente relacionados con el alcoholismo.

Su último club profesional fue Millonarios, donde Guarín intentó lidiar con sus problemas personales. "Durante su tiempo en Millonarios, Guarín intentó ocultar sus problemas personales, refugiándose en el alcohol como una forma de sobrellevar sus dificultades", señalaron fuentes cercanas. Estos problemas culminaron en incidentes públicos, incluyendo altercados con sus exparejas y con sus propios padres, lo que finalmente lo llevó a buscar ayuda profesional y retirarse del fútbol temporalmente.

Recientemente, Guarín ha reaparecido en las redes sociales, mostrando una faceta renovada. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen donde se le ve más delgado, sonriente y con un mensaje esperanzador: "Hoy es el primer día del resto de mi vida. Sin fecha y sin límite". Esta publicación no solo refleja su cambio físico, sino también una transformación interna que ha sorprendido a muchos.

En una reciente entrevista, Guarín expresó su felicidad por este nuevo capítulo en su vida en el que se está preparando físicamente para jugar nuevamente: "Estoy muy feliz disfrutando el proceso, el día a día. Y contento, pues el deporte, el fútbol, ese ha sido mi vida. Me preparé para el deporte, para el fútbol exactamente. Y bueno, la verdad es que teniendo este día a día con el deporte me ayuda mucho, me pone muy contento, me pone feliz y lo disfruto, lo disfruto. La verdad es que es muy rico poder tener una vida sana, una vida en el deporte y bueno, lo estoy disfrutando el día a día".

A sus 38 años, Guarín no solo ha recuperado su forma física, sino también su pasión por el fútbol. "La ilusión me la voy generando yo personalmente en el momento en que empiezo a trabajar y hago mi día a día en el deporte y me estoy preparando. Si llega la oportunidad, pues bienvenido sea. La verdad es que tengo una ilusión y es lo que mi corazón siente", afirmó.

El reciente fichaje de su amigo Falcao García por Millonarios también ha avivado el deseo de Guarín de volver al campo. "Cuando veo los mensajes, cuando veo, por ejemplo, a mi amigo Falcao que firma con Millonarios, son cosas que siente el corazón y pues se ilusiona uno como un niño. Se ilusiona uno de poder verse nuevamente en un campo", agregó con emoción.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, los rumores sobre el regreso de Guarín a la Liga Betplay han empezado a circular. Su posible vuelta no solo sería un refuerzo significativo para cualquier equipo, sino también una inspiración para muchos seguidores que han seguido de cerca su trayectoria y sus luchas personales.

Ahora, la expectativa está en si este renacimiento personal se traducirá en un regreso triunfal al fútbol colombiano.

La entrevista a Freddy Guarín