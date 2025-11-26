Fredy Montero no jugaría en Colombia: liga extranjera le daría oportunidad

Sin duda alguna, los esfuerzos de Dumek Turbay, alcalde de Cartagena y Yamil Arana, gobernador del departamento de Bolívar era ascender al Real Cartagena a la primera división para que la ciudad pudiera volver a tener fútbol en la Liga BetPlay. Hicieron grandes inversiones y ficharon a jugadores de mucha categoría, entre ellos, Fredy Montero.

De hecho, el delantero fue uno de los jugadores más destacados a lo largo del 2025 con el Real Cartagena disputando un total de 40 partidos y marcando 30 goles repartidos en 17 durante el primer semestre y 13 en el segundo. Pese a todos los esfuerzos en lograr el ascenso, el elenco heroico se quedó sin posibilidades en el Grupo B de los cuadrangulares.

Tras la confirmación de la salida de Fredy Montero del Real Cartagena, su nombre volvió a sonar bastante en la Liga BetPlay con intereses del Deportivo Cali y del América de Cali. Alberto Gamero mencionó que efectivamente está dentro de la carpeta de opciones.

LO DESCARTARON EN COLOMBIA; JUGARÍA EN ESTADOS UNIDOS

El martes 25 de noviembre, Fredy escribió en sus redes sociales un mensaje de despedida, me dirijo a la afición del Real Cartagena para despedirme y, por supuesto, darle las gracias a Dios, a los hinchas y directivos. Es sabido por todos que siempre entregué lo mejor de mí, en todo momento, dentro y fuera de la cancha”.

No obstante, este mensaje de despedida que podía tomar rumbo a Cali, ciudad de nacimiento del artillero de 38 años se fue apagando poco a poco. En Zona Libre de Humo, Harold Caicedo afirmó que, “ayer nos ha confirmado el empresario de Fredy Montero que en este momento no es viable que llegue al Deportivo Cali. Ya se descarta completamente una posibilidad para que retorne al Deportivo Cali”.

Siguiendo por esa misma línea de lo dicho por Harold Caicedo, Alexis Rodríguez de Win Sports reveló que, “la mayoría de los equipos lo sondeó, pero no se ha tomado una decisión porque se debe charlar del futuro con la familia. De no concretar nada volvería a 🇺🇸 y de paso buscaría una oportunidad en MLS o USL”.

En ese sentido, un regreso al Seattle Sounders, a sus 38 años puede ser un camino viable. Es uno de los goleadores en la historia del equipo estadounidense y podría tener una nueva oportunidad. Sin revelar posible club, Fredy Montero también jugó en el Vancouver Whitecaps de Canadá, pero que juega en la MLS.

Otra de las opciones podría ser en Estados Unidos, pero en la USL, un torneo de menor categoría en el país y que le puede brindar una nueva oportunidad a sus 38 años. Su futuro se tendrá que solucionar próximamente. Jugar en la Liga BetPlay podría descartarse para el 2026, especialmente por el tema del Deportivo Cali.