Fredy Montero saldrá de Real Cartagena y jugaría en la Liga Betplay
El delantero atlanticense ha marcado 30 goles en este 2025.
El frustrado ascenso de Real Cartagena a la Liga Betplay para 2026 ha traído consigo algunas consecuencias en la plantilla del equipo, partiendo de que la Alcaldía y la Gobernación de Bolívar retiraron su apoyo para la próxima temporada.
Así mismo, hay varios futbolistas del primer equipo que no continuarán, y entre ellos se encuentra el delantero Fredy Montero, quien llegó como una de las figuras y siempre hizo valer el esfuerzo que la dirigencia y los inversionistas hicieron por él.
Pues bien, el contrato de Montero con el Heroico termina el próximo 31 de diciembre, y su renovación está descartada, así como su retiro, por lo que el delantero continuará jugando profesionalmente pero en otro equipo.
Todo indica que Fredy Montero volverá a jugar en la Liga Betplay (primera división del fútbol colombiano); de entrada, el atacante ya habría sido tanteado por tres equipos y su futuro estaría en uno de estos.
¿Cuál es el nuevo equipo de Fredy Montero?
El periodista Felipe Sierra, quien brindó la información, no dio detalles sobre los equipos que tienen en sus planes a Montero, pero no se descarta que alguno de los 'grandes' haya preguntado por sus condiciones.
Sobre Montero se debe decir que tiene 38 años y no tiene en su planes retirarse del fútbol profesional. Además, si bien dudó en volver a Colombia luego de 16 temporadas fuera del país, lo hizo en 2024 para jugar en Deportivo Cali, y en 2025 pasó a Real Cartagena, donde alcanzó buenos números.
La trayectoria y estadísticas de Fredy Montero
En 2024, Montero disputó 23 partidos con Deportivo Cali y anotó siete goles; en 2025 con Real Cartagena jugó 40 veces e hizo 30 goles. En toda su carrera deportiva tiene un promedio goleador de 0,35 goles por partido pues hizo 247 tantos en 713 apariciones.
Antes, Montero ya había tenido tres pasos por Deportivo Cali, Atlético Huila y Millonarios en Colombia; también integró las filas de Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps (MLS), Sporting de Lisboa, y Tianjin Teda de China.
