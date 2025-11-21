Fredy Montero saldrá de Real Cartagena y jugaría en la Liga Betplay

El frustrado ascenso de Real Cartagena a la Liga Betplay para 2026 ha traído consigo algunas consecuencias en la plantilla del equipo, partiendo de que la Alcaldía y la Gobernación de Bolívar retiraron su apoyo para la próxima temporada.

Puede leer: Bayern respalda a Luis Díaz e inicia una disputa con la UEFA

Así mismo, hay varios futbolistas del primer equipo que no continuarán, y entre ellos se encuentra el delantero Fredy Montero, quien llegó como una de las figuras y siempre hizo valer el esfuerzo que la dirigencia y los inversionistas hicieron por él.

Pues bien, el contrato de Montero con el Heroico termina el próximo 31 de diciembre, y su renovación está descartada, así como su retiro, por lo que el delantero continuará jugando profesionalmente pero en otro equipo.

Todo indica que Fredy Montero volverá a jugar en la Liga Betplay (primera división del fútbol colombiano); de entrada, el atacante ya habría sido tanteado por tres equipos y su futuro estaría en uno de estos.