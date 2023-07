Freno en seco a la operación Vargas-Daniel Ruiz: "aflojamos cuando llegue la platica"

Millonarios tendría novedades en próximos días, hablando del mercado de pases. Lo principal pasa por resolver la salida del costarricense Juan Pablo Vargas y saber qué sucederá con el futuro de Daniel Ruiz. Inicialmente, se aseguró que ya había arreglo con el Santos para hacer una especie de 'canje', aunque ambas operaciones tuvieran su propio curso.

Sin embargo, y de acuerdo a lo que conoció Antonio Casale en el programa En La Jugada de RCN Radio, al final sí habría una relación para destrabar la operación de Vargas, ya que su partida dependerá del pago que haga Santos de Brasil del préstamo por el extremo Daniel Ruiz.

"Está muy adelantado, las partes están de acuerdo, pero hasta que Santos no pague lo que debe de Daniel Ruiz, no se va a poder ejecutar lo de Juan Pablo Vargas", informó Casale este viernes. "Miloonarios dice, 'aflojamos cuando lletue la platica de Ruiz, que no ha llegado'".

"'Cuando eso se dé, con mucho gusto hacemos lo de Vargas', dicen en Millonarios", afirmó Casale, quien de paso se refirió a los planes de Daniel Ruiz, señalando que el propósito del futbolista es jugar en el exterior, mencionando a Talleres de Córdoba como un equipo que se encontraría en el radar.

De otro lado, Millonarios estaría tras los pasos de Juan Fernando Quintero, tal como lo mencionó el propio volante, quien dice que ha habido conversaciones, aprovechando su buena relación con el técnico Alberto Gamero.