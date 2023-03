Fuad Char destapó sus cartas: confirmó que van por un colombiano y descartó 3 técnicos para Junior

Fuad Char destapó sus cartas respecto al nuevo técnico del Junior, tras la salida de Arturo Reyes, quien no aguantó la presión y finalmente tuvo que dar un paso al costado ante los malos resultados obtenidos.

El máximo accionista rojiblanco habló ante los medios de comunicación.

“Nos gustaría un técnico nacional. Nos gustaría Rueda, pero tiene unas cifras bastante gordas”.

No quiero dar respuestas que me puedan comprometer. Queremos mantener la reunión con mucha discreción, para que no afecte las posibilidades. No tenemos extranjeros en la baraja".

“Tenemos una baraja de varias posibilidades, en esto entra en juego la trayectoria, el conocimiento y la parte fundamental es el costo”.