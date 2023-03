Fuad Char destapó sus cartas: confirmó que van por un colombiano y descartó 3 técnicos para Junior

Fuad Char destapó sus cartas respecto al nuevo técnico del Junior, tras la salida de Arturo Reyes, quien no aguantó la presión y finalmente tuvo que dar un paso al costado ante los malos resultados obtenidos.

El máximo accionista rojiblanco habló ante los medios de comunicación; manifestó que su deseo pasa por fichar a Reinaldo Rueda, pero reconoció que lo económico es un impedimento para acelerar la negociación.

Del mismo modo, dijo que Junior no tiene en sus planes fichar a un entrenador extranjero, por lo cual quedan descartados nombres como los de los argentinos Sebastián Beccacece y Jorge Almirón, así como el uruguayo Pablo Repetto.

Vale decir que Junior es actualmente último en la tabla de posiciones de la Liga Betplay con seis puntos. Solo consiguió un triunfo bajo el mando de Arturo Reyes, lo cual condenó el futuro del estratega en la octava fecha de la Liga Betplay.

Declaraciones de Fuad Char sobre el nuevo técnico de Junior de Barranquilla

“Nos gustaría un técnico nacional. Nos gustaría Rueda, pero tiene unas cifras bastante gordas”.

"No quiero dar respuestas que me puedan comprometer. Queremos mantener la reunión con mucha discreción, para que no afecte las posibilidades. No tenemos extranjeros en la baraja".

“Tenemos una baraja de varias posibilidades, en esto entra en juego la trayectoria, el conocimiento y la parte fundamental es el costo”.