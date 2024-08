Fuad Char lanzó fuertes dardos contra el Junior: “Me dejaron solo”

Un Junior de Barranquilla que no se ha podido recuperar del duro golpe contra Colo Colo que significó la eliminación de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores. Aunque mejoró la cara al vencer al Deportes Tolima con un solitario tanto de Didier Moreno, volvió a sufrir otro desplante en su visita al Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad donde siempre le ha costado.

Sin embargo, la decisión de los altos cargos es mantener a Arturo Reyes pese a la dolorosa eliminación que deja todavía el mal registro de 28 años sin poder clasificar a los cuartos de final y la caída contra Deportivo Pasto. Reyes fue ratificado por Fuad Char, pero le dejan una condición y es que deberá sacar los seis puntos ante Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, ambos retos en condición de local.

Sumado a estos problemas deportivos, Fuad Char no parece a gusto con la relación de los jugadores, hinchas y director técnico en cuanto a las últimas decisiones tomadas. Los ánimos con Arturo Reyes, pese a que lo aseguraron como el encargado a recomponer esta situación adversa tanto en competencias internacionales como en el rentado local.

Las decisiones de los jugadores de guardar silencio y las caldeadas declaraciones de algunos después de la eliminación en Copa Libertadores dejaron un polvorín en la institución que Fuad Char respondió con una contundente frase que explica lo que se está viviendo actualmente.

FUAD CHAR DIO CONTUNDENTE RESPUESTA SOBRE RELACIONES CON LA PLANTILLA

Este viernes, la tienda oficial del Junior tuvo su reapertura en el Centro Comercial Portal del Prado. Fuad Char estuvo presente, y contó con la mala suerte de toparse con los medios de comunicación que no lo dejaron quieto buscando declaraciones sobre Gabriel Fuentes, fichajes y por qué ha tomado el liderazgo en varias decisiones.

Sobre el tema de Gabriel Fuentes, afirmó que, “viaja ahora en la tarde”, para pasar los exámenes médicos con Fluminense y firmar contrato con el club de Jhon Arias y Kevin Serna. Le cuestionaron si en la ventana de fichajes de jugadores libres iba a ir al mercado, “estamos mirando, de pronto un defensa central” sin dar mucha claridad del perfil de zaguero que están buscando.

Por otro lado, le preguntaron sobre la toma de decisiones, ya que se le ha visto muy cercano en ese aspecto, “no, es que los demás me dejaron solo”. Los ánimos no son para nada positivos en estos momentos, pues Fuad Char demostró su plena confianza al plantel, que no pareció responder con la misma vehemencia del máximo accionista.