“Fue muy duro, lloré mucho”: el drama de Teófilo tras salir del Junior

Teófilo Gutiérrez se prepara para vivir su segundo clásico vallecaucano con el Deportivo Cali. El primero de ellos fue en los cuartos de final de la Copa Betplay donde terminó empatado a dos goles y precisamente el atacante anotó el segundo tanto en el minuto 60. Por tal razón, buscará su primera victoria ante América vestido con la camiseta del Cali.

Aunque en las entrevistas concedidas a diversos medios ha dicho estar feliz con el elenco caleño, en una charla que tuvo con Jorge Abello, Yamid Amat Jr e Iván Marín, el barranquillero confesó que su salida de Junior le afectó más de lo que se podría creer.

“Fue muy duro, difícil para mí. Lloré mucho. No salía de la casa. Pero bueno, eso son los líderes, te tienes que levantar y sigue la vida. Son decisiones que hay que respetar y me quedo con lo más importante: el cariño de la gente, del hincha de Junior que me brindó su amor”, fue la confesión de Teo en medio de la charla.

Por otra parte, Teófilo indicó que mientras estuvo en el Junior “le di todo mi fútbol cuando me necesitaron y volví a poner al club donde se merece, que es lo más importante. No me imagino jugando contra Junior en Barranquilla”, fueron las palabras de Teófilo Gutiérrez. No obstante, Teo ya jugó ante el equipo de sus amores, pero en el Palmaseca donde el marcador entre ambas escuadras terminó en empate a un gol.

Por lo pronto, habrá que esperar si el nuevo estratega del Deportivo Cali, Rafael Dudamel lo pone dentro de los titulares que saldrán en búsqueda de una nueva victoria y lograr darle el primer triunfo al venezolano que debutará en el banquillo técnico del club para este semestre.