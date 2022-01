"Fue un día redondo": Comesaña celebró tras la victoria del DIM sobre Tolima

Independiente Medellín debutó en la Liga BetPlay del 2022 y lo hizo en el estadio Atanasio Girardot frente a Deportes Tolima, dejando un 1-0 a su favor al término del encuentro.

Así, luego del encuentro en el que Felipe Pardo fue el héroe tras marcar el único tanto, el entrenador Julio Avelino Comesaña ofreció declaraciones a la prensa en donde permitió saber sus impresiones del juego.

De entrada el uruguayo comentó sobre las bajas sufridas por contagios de covid-19, afirmando que "nosotros hemos sufrido por diferentes situaciones, pero son cosas que se deben superar".

Así mismo, sobre el equipo al cual se enfrentaron, dijo que "Tolima es un gran equipo, ese rival no necesita que uno hable de ellos".

A su vez, habló sobre la hinchada del DIM, "le agradezco a la gente porque tuvo un comportamiento extraordinario y jamás se enojaron con el equipo cuando las cosas no salieron bien".

Entre tanto, respecto a por qué algunos no jugaron desde el inicio, el DT comentó "básicamente es porque a mí me gusta ser cuidadoso ya que ellos no compiten desde hace un rato".

De igual manera, recordó algunas ocasiones en que no se consiguió el objetivo, y se mostró satisfecho por lo realizado "fue un día redondo, hay días en que no sale nada y hay otros en que el premio está esperando".

Ultimando sus declaraciones, Comesaña dio espacio para hablar sobre lo que se debe reforzar, pues "este, al igual que todos los equipos, está en construcción, siempre hay que mejorar, así sea campeón del mundo".

De esta manera, el entrenador del 'poderoso' ofreció sus impresiones sobre un duelo importantísimo y se alista para en la próxima fecha jugar contra Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja desde las 6:05 p. m. del próximo jueves.