"Fue un partido malo, no hicimos nada": El enojo de 'Bolillo' tras la derrota de Junior

Junior de Barranquilla cayó derrotado en su visita ante Once Caldas por la fecha 18 de la Liga Betplay. El conjunto rojiblanco quedó al borde de la eliminación de los cuadrangulares de la Liga Betplay y las sensaciones no fueron buenas tras finalizar el encuentro.

Lea también: Primer triunfo del Tolima en la era Juan Cruz Real: venció como local a Alianza Petrolera

El duelo tuvo una manejo del equipo dirigido por Pedro Sarmiento desde el inicio. Los blancos marcaron la diferencia desde la primera parte y acabaron sellando el compromiso en la reanudación. Los blancos dejaron muy golpeado al cuadro tiburón que necesitaba sumar de a tres para seguir en carrera por un cupo en cuadrangulares.

Los dirigidos por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tuvieron un partido bastante flojo. El entrenador paisa acabó muy molesto por el rendimiento de sus jugadores y dejó ver su malestar en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Sensaciones del partido

“Esta puede ser la rueda de prensa más fácil desde que estoy en Junior. Primero destaco el trabajo de Once Caldas, un trabajo ordenado y dinámico. El Once salió a no quedar eliminado y nosotros salimos a no clasificar, fue un partido malo de Junior, el más malo desde que estoy, no hicimos nada, no sé si fue por lo que hizo el rival o por la actitud que tuvimos”, afirmó el técnico en rueda de prensa.

Reconocimiento para Once Caldas

“Hay cosas que uno como técnico y he hablado mucho con Pedro Sarmiento y Darío Herrera, después de que ellos terminaban los partidos y veía el rendimiento del Caldas, no era malo, lo que pasa es que no ganaba los partidos, por ejemplo con Jaguares jugó bastante bien, como nos jugó a nosotros. Hoy hizo un buen trabajo, tiene cosas de que es un equipo que tiene idea de lo que pretende, hoy fue muy superior en todos los sentidos”.

Errores defensivos

“Junior hoy no tuvo orden ni personalidad para sostener el balón. No fuimos lo que hemos mostrado en otros partidos. Quedamos desconcertados”.

Trabajo del equipo rival

“No me sorprendieron porque sé como trabajan Pedro (Sarmiento) y Darío (Herrera) son grandes técnicos. Me parece que están yendo por buen camino, se han hecho fuertes en las últimas fechas por el estilo de Pedro. El futuro de Caldas para el próximo torneo va a ser mejor”.

Le puede interesar: Bogotá le dice 'no' a importante torneo internacional por culpa de los conciertos en El Campín

Por ahora, Junior dependerá de otros resultados para mantener la opción de clasificar. Los rojiblancos necesitan ganar los seis puntos que les quedan y esperar una combinación de resultados para tener chances de llegar alas finales.