Fuerte autocrítica en América tras derrota con Tolima: "estamos decepcionados"

América de Cali sufrió un duro golpe en la Liga BetPlay al perder este sábado 9 de agosto en condición de local ante Deportes Tolima con marcador de 0-1. Con este resultado, el equipo 'escarlata' registra solo cuatro puntos, luego de un triunfo, un empate y dos derrotas en el certamen.

Diego Gabriel Raimondi, director técnico de América, fue autocrítico al término del partido y reconoció estar decepcionado.

"Estamos decepcionados del primer tiempo que hicimos. No le encontramos la vuelta al partido y no estuvimos a la altura. Lo que deja esperanza es que el ismo equipo que sale al segundo tiempo tiene otra reacción y otra actitud", explicó el entrenador.