Fuerte autocrítica en América tras derrota con Tolima: "estamos decepcionados"
América sufrió su segunda derrota en la Liga BetPlay.
América de Cali sufrió un duro golpe en la Liga BetPlay al perder este sábado 9 de agosto en condición de local ante Deportes Tolima con marcador de 0-1. Con este resultado, el equipo 'escarlata' registra solo cuatro puntos, luego de un triunfo, un empate y dos derrotas en el certamen.
Diego Gabriel Raimondi, director técnico de América, fue autocrítico al término del partido y reconoció estar decepcionado.
"Estamos decepcionados del primer tiempo que hicimos. No le encontramos la vuelta al partido y no estuvimos a la altura. Lo que deja esperanza es que el ismo equipo que sale al segundo tiempo tiene otra reacción y otra actitud", explicó el entrenador.
Raimondi aclaró que en los primeros 45 minutos el rendimiento de América fue muy bajo y además aceptó que pudo haberse equivocado en su planteamiento.
"No equivocamos en el primer tiempo, tuvimos que haber hecho un planteamiento distinto. Yerson Candelo no estaba para los 90 minutos, pudimos haber tenido mejor presión, creamos opciones, pero nos vamos con un resultado negativo", dijo.
¿Cómo enfrentar a Fluminense?
Diego Gabriel Raimondi se refirió al partido que disputará América de Cali este sábado frente a Fluminense por la ida de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.
"Fluminense tiene calidad de jugadores increíble y no juega como lo hace el Tolima. Vamos a enfrentar a un equipo distinto. La derrota con Tolima no nos deja sensaciones tan malas gracias a lo hecho en el segundo tiempo"; explicó.
Mentalidad en América
Finalmente, el entrenador 'escarlata' destacó que al interior del club son exigentes y se tiene una mentalidad competitiva.
"Somo exigentes con nosotros mismos, queremos crear opciones de gol, sufrir poco y dominar el partido. Tenemos mentalidad competitiva, es lo que más tiene este equipo. A veces hay problemas en la finalización de las jugadas", agregó.
