Fuerte autocrítica en Bucaramanga: "tenemos que comer mi#$%"

Atlético Bucaramanga ha tenido un mal inicio de temporada 2025 en la Liga BetPlay al sumar en la noche del domingo 2 de febrero su segunda derrota. En esta ocasión, el conjunto 'leopardo' cayó en condición de local 0-4 ante América de Cali en la segunda jornada del certamen.

El rendimiento del conjunto santandereano dejó importantes dudas, teniendo en cuenta que en la primera fecha 1 cayó ant4e Boyacá Chicó y el próximo jueves se medirá con Atlético Nacional en el partido de vuelta de la Superliga BetPlay ante Atlético Nacional.

Lea también: Polilla, más que satisfecho tras goleada de América: "hubo personalidad"

Fuerte autocrítica de Gustavo Florentín

Luego del partido contra América, el director técnico Gustavo Florentín hizo una fuerte autocrítica.

"Dentro de mi carrera es la derrota más dolorosa. hay noches donde no sale lo que uno ha entrenado y planificado, este no es nuestro equipo, no es el que vimos en el día a día, fuimos vulnerables, tenemos que ser autocríticos. y buscarle la solución. Se tiene que ver el grupo y tenemos que ser valientes y no dar ni un paso atrás. Me toca tragar mierda. El jueves tenemos que llegar firmes y convencidos, corregir lo que nos faltó, tenemos que tener otra mentalidad, una mentalidad de saber entender y corregir lo que nos faltó", dijo Florentín.

Falta un creativo

En rueda de prensa, al estratega se le cuestionó sobre la falta de un mediocampista creativo.

Vea también: Tulio Gómez reveló los tres candidatos para ser el nuevo delantero del América

"Hay jugadores que están llegando al nivel físico y técnico para tener oportunidades. Sherman (Cárdenas) es uno de los jugadores que seguramente tendrá oportunidad. Le toca bajar de peso, ponerse a tono, hoy no tenemos disponible al Chino Sambueza. Castañeda para mi no es un 10, el único que tenemos es el Chino Sambueza", afirmó.

"Por encima de Sherman hay otros jugadores. Lo estamos llevando de forma progresiva, no podemos enviarlo a la cancha y que sea vulnerable. Sé en qué momento ponerlo", agregó.

Mensaje a la afición

Finalmente, Gustavo Florentín le envió un mensaje a la afición de cara al partido contra Atlético Nacional por la vuelta de la Superliga BetPlay.

"Le pedimos disculpas a la afición por lo que pasó contra América, fue la derrota más dura dentro de mi carrera, nos comprometimos con los jugadores a asumir la responsabilidad y el equipo está pensando en la final. Tenemos que dejar la vida, el grupo se va a reponer", concluyó.