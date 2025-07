Fuerte autocrítica en Millonarios: "es un llamado de atención, suena a verso"

Andrés Llinás hizo autocrítica

Llinás también hizo una fuerte autocrítica al reconocer que Millonarios está fallando en la definición en los momentos determinantes.

"La falta de eficacia. Estamos generando oportunidades pero el fútbol es de hacer las cosas. Es falta de definición, tuvimos varias opciones de meter gol", dijo.

El defensa 'embajador' aseguró que Millonarios no se cae mentalmente, pero sí enfatizó en que en los entrenamientos se debe trabajar en definición.

"No va en que el equipo se cae mentalmente. En los entrenos y en la parte de definición tenemos que cogerla más en serio por que no es normal que en los partidos tengamos opciones y no convirtamos. Es un llamado de atención para todos el empezar a meter goles y ser más eficaces si queremos ser campeones", afirmó.