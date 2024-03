Fuerte dardo de Teo Gutiérrez: "Hay equipos de la A que no juegan a nada"

El experimentado delantero Teófilo Antonio Gutiérrez hizo su debut oficial con la camiseta de Real Cartagena en el Torneo BetPlay al ser titular el domingo 3 de marzo en el partido contra Boca Juniors de Cali por la fecha 6.

Gutiérrez jugó 65 minutos y fue determinante para el triunfo del conjunto 'heroico', teniendo en cuenta la asistencia que le dio al delantero Miguel Murillo para que este lograra la apertura del marcador.

Durante su tiempo en cancha, Teo demostró la categoría que lo ha caracterizado, a pesar de no estar al 100% en su condición física.

Al ser sustituido, el atacante recibió la ovación de la afición que colmó las graderías del estadio Jaime Morón León.

Teo Gutiérrez lanzó dardo a la Liga BetPlay

En la rueda de prensa posterior al compromiso, Teo Gutiérrez lanzó una fuerte crítica a los equipos de la Liga BetPlay, teniendo en cuenta el bajo nivel demostrado luego de diez jornadas.

Gutiérrez resaltó, en primer lugar, el momento por el que está pasando en su carrera profesional y posteriormente sentenció que hay clubes de la primera división que no tienen un estilo de juego.

"Estoy en un momento lindo para mi carrera, el profe me lo dijo cuando llegué. Viendo partidos de anoche me sentía raro. Ahorita hay equipos que no juegan a nada en la A. La B se ha vuelto importante por como se están armando los equipos y la calidad de jugadores que hay", explicó Teo.

Para mucho, lo dicho por Teófilo Gutiérrez iría dirigido al empate que protagonizaron Junior de Barranquilla y Atlético Nacional en el estadio Metropolitano. 'rojiblancos' y 'verdolagas' igualaron 0-0 en un encuentro con pocas emociones.