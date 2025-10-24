Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 18:22
Fuerte decisión del Pereira: Los jugadores no se presentarán al próximo partido
Los jugadores del Deportivo Pereira entran en paro y no se presentarán al partido ante Águilas Doradas
El plantel profesional del Deportivo Pereira anunció oficialmente que no se presentará al partido de este jueves 24 de octubre frente a Águilas Doradas, correspondiente a la Liga BetPlay 2025, como protesta por el incumplimiento de pagos salariales por parte del club.
La decisión fue comunicada mediante un comunicado urgente, difundido a través de las redes sociales de los jugadores, en el que aseguran haber agotado los plazos y las instancias para que la directiva cumpliera con sus compromisos laborales.
El comunicado del plantel: “No nos presentaremos al partido”
En el texto, firmado por los integrantes del equipo profesional, los futbolistas explican que su decisión se debe a la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del club, pese a haber mostrado paciencia y disposición para resolver la situación internamente.
“Una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales adeudadas, y al no haberse efectuado dichos pagos, hemos tomado la determinación de no presentarnos al partido programado para el día de hoy, 24 de octubre, frente al Club Águilas Doradas”, señala el comunicado.
El mensaje también recalca que los jugadores han cumplido de manera responsable con sus deberes laborales, asistiendo a los entrenamientos y citaciones del cuerpo técnico, a la espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la dirigencia.
“El plantel ha cumplido cabalmente con sus obligaciones laborales y se ha presentado de manera responsable a las citaciones realizadas por el cuerpo técnico, en espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el club con respecto al pago de las obligaciones pendientes a la fecha.”
Los futbolistas se mantendrán en paro hasta recibir los pagos
El grupo de jugadores fue contundente al afirmar que mantendrán su decisión hasta que se les cancele la totalidad de las deudas. Según el comunicado, la medida no es simbólica, sino una acción concreta que busca presionar a la dirigencia para resolver una situación que se ha extendido durante semanas.
“Esta decisión se mantendrá hasta tanto dichas obligaciones sean canceladas en su totalidad.”
El paro del plantel profesional deja al Deportivo Pereira en una posición crítica, ya que no presentarse a un partido oficial podría traer sanciones por parte de la Dimayor, incluyendo la pérdida de puntos e incluso multas económicas.
Crisis institucional en el Deportivo Pereira
La situación del equipo matecaña no es nueva. En los últimos meses se han conocido varios reclamos internos por retrasos en los pagos y problemas administrativos, que han generado malestar tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores.
Ahora, con esta determinación de no presentarse al partido ante Águilas Doradas, el conflicto llega a su punto más alto y deja en evidencia la difícil realidad económica e institucional que atraviesa uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano.
Fuente
Antena 2