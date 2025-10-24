Fuerte decisión del Pereira: Los jugadores no se presentarán al próximo partido

El comunicado del plantel: “No nos presentaremos al partido”

En el texto, firmado por los integrantes del equipo profesional, los futbolistas explican que su decisión se debe a la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del club, pese a haber mostrado paciencia y disposición para resolver la situación internamente.

“Una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales adeudadas, y al no haberse efectuado dichos pagos, hemos tomado la determinación de no presentarnos al partido programado para el día de hoy, 24 de octubre, frente al Club Águilas Doradas”, señala el comunicado.

El mensaje también recalca que los jugadores han cumplido de manera responsable con sus deberes laborales, asistiendo a los entrenamientos y citaciones del cuerpo técnico, a la espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la dirigencia.

“El plantel ha cumplido cabalmente con sus obligaciones laborales y se ha presentado de manera responsable a las citaciones realizadas por el cuerpo técnico, en espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el club con respecto al pago de las obligaciones pendientes a la fecha.”