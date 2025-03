Fuerte denuncia en Millonarios tras perder el clásico: "pasan cosas externas"

Millonarios sufrió una nueva derrota, la cuarta en la Liga BetPlay Dimayor de 2025, al caer con marcador de 2-3 en el clásico frente a Independiente Santa Fe que fue válido por la fecha 10.

A pesar de mantenerse en la séptima posición con 16 puntos, el equipo 'embajador' ha recibido fuertes críticas por parte de su afición, teniendo en cuenta el nivel demostrado y las decisiones del director técnico David González.

Figura de Millonarios hizo fuerte declaración

Al término del partido contra Santa Fe, el delantero Santiago Giordana habló en zona mixta del estadio El Campín en donde hizo una fuerte declaración.

En primer lugar, el atacante argentino reconoció la tristeza que significaba perder el clásico.

"Estamos muy tristes venimos con mucha ilusión un partido muy raro la verdad, nos vamos tristes, el fútbol da revancha y el miércoles tenemos la revancha", dijo.

Sin embargo, el atacante agregó que con Millonarios estarían sucediendo "cosas extra futbolísticas" que afectarían el rendimiento del equipo.

"Pasan cosas extra a lo futbolístico que nos está pasando muy seguido. No quiero hablar por que nos suspenden, nos suspenden al técnico, nos cobran multa, se ve que uno no se puede expresar ahora, mejor no tocar el tema ese,. nosotros trabajamos, pero pasan cosas externas a nosotros que no sabemos qué hacer, dijo el delantero.

Lo dicho por Santiago Giordana podría ser relacionado con las palabras expuestas por el portero Álvaro Montero, que hace algunas semanas aseguró que las decisiones arbitrales estarían perjudicando a Millonarios.