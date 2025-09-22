Fuerte discusión entre Hernán Torres y uno de sus jugadores en Millos

En un partido con muchas emociones el equipo embajador consiguió una importantísima victoria sobre Fortaleza, con una extraordinaria actuación de Beckham Castro, Millonarios logró quitarle el invicto a los 'amix' y acercarse al grupo de los ocho para seguir soñando con la clasificación.

Sin embargo, pese a la victoria se vivió un tenso momento entre Hernán Torres entrenador del equipo azul y Jorge Hurtado, el técnico estaba realmente molesto con su delantero.