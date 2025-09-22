Cargando contenido

Hernán Torres, técnico de Millonarios
AFP
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 13:27

Fuerte discusión entre Hernán Torres y uno de sus jugadores en Millos

Millonarios se impuso 3-2 a Fortaleza en el partido disputado el domingo en el Campin.

En un partido con muchas emociones el equipo embajador consiguió una importantísima victoria sobre Fortaleza, con una extraordinaria actuación de Beckham Castro, Millonarios logró quitarle el invicto a los 'amix' y acercarse al grupo de los ocho para seguir soñando con la clasificación. 

Sin embargo, pese a la victoria se vivió un tenso momento entre Hernán Torres entrenador del equipo azul y Jorge Hurtado, el técnico estaba realmente molesto con su delantero. 

Así fue el intenso momento entre entrenador y jugador

Cuando el partido todavía estaba 2-1 a favor del equipo embajador Jorge Hurtado desaprovechó una gran oportunidad para aumentar la ventaja de Millonarios, si bien el delantero nuevo fichaje del equipo jugó un gran partido todavía se le escapa el gol, el jugador nacido en Tumaco todavía no ha podido celebrar con la camiseta azul a pesar de destacarse en el juego, un aspecto que tiene en deuda y que él mismo sufre. Tras su fallo el entrenador se molestó mucho con su dirigido y las cámaras lo captaron. 

Si bien el momento fue tenso todo quedó en la cancha y la relación entre Hernán y Hurtado no está afectada como muchos afirman, fue únicamente una discusión en un campo de juego. 

Millonarios sueña con la clasificación

Aunque el rendimiento en gran parte del torneo ha dejado dudas, la victoria de ayer le devolvió oxígeno al conjunto embajador y lo acercó a los puestos de clasificación. El equipo todavía debe mejorar en varios aspectos si quiere asegurar su cupo, pero el resultado fue un paso clave que mantiene viva la esperanza de llegar a la fase final.

