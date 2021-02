Fuerte mensaje de Jonathan Álvez a sus críticos tras su actuación con Nacional

Jontahan Álvez llegó como gran refuerzo de Atlético Nacional para este semestre y todavía no demuestra sus mayores condiciones en el equipo antioqueño. El futbolista no cuenta con un gran rendimiento y en el pasado partido ante América se salvó de salir expulsado.

En una jugada el futbolista agredió a Marlón Torres sin balón, no obstante, el juez Jorge Guzmán solo le sacó una amarilla tras ver el VAR. Por supuesto, el hecho despertó las críticas de la prensa y varios hinchas que no ven el mayor aporte del atacante al 'verdolaga'.

Álvez, enojado con lo sucedido, no aguantó los señalamientos y publicó un grosero mensaje en sus redes sociales. En Instagram se pudo observar por varias horas la contundente frase del uruguayo: "La verdad me importa un culo lo que hablen de mí; al que no le gusta buenas noches", aseguró el delantero.

Cabe recordar que Nacional ganaba el compromiso por 2-1 ante América, pero en una desafortunada acción el jugador Neyder Moreno se hizo expulsar al final del partido, acto seguido Yesus Cabrera consiguió el empate para el elenco 'Escarlata'.

A pesar del empate, el 'Rey de Copas' es segundo en la tabla de posiciones con 14 puntos en 7 partidos jugados y una diferencia de gol de 7.