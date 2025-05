Fuerte reclamo de Daniel Torres a los hinchas de Santa Fe: "Ganamos, pero no fue por nuestra hin"

Después de la victoria de Independiente Santa Fe en el duelo que estaba pendiente de la fecha 15 de la Liga Betplay ante Llaneros, en la conferencia de prensa estuvieron el técnico Jorge Bava y el jugador Daniel Torres, quien fue el encargado de marcar el único gol del partido, sin embargo las declaraciones del volante hicieron bulla en los aficionados del león.

A Daniel Torres le preguntaron sobre el recibimiento que tuvieron por parte de los hinchas a su llegada a Villavicencio, en la que hubo una serie de cánticos de molestia por los malos resultados en los duelos anteriores, y de si esa molestia había tenido algún impacto a la hora de salir a jugador el partido. A eso, esta fue la respuesta de Daniel.

"Hoy ganamos, pero no fue por nuestra hinchada. Lastimosamente no fue por ellos, queremos su apoyo, sabemos que están molestos pero requerimos de su apoyo y hay momentos para manifestar el disgusto, pero no es ni previo ni durante un partido, porque si lo que quieren es que ganemos y que juguemos lo mejor posible eso no va a jugar nuestro favor", dijo Torres.

"Lo que si hará esto es animar y apoyar al otro equipo, ver la falta de unión que hay entre el equipo y la hinchada y esto no nos va a beneficiar. Obviamente que esto requiere nuestra entregue y de nuestra forma de juego y conseguir las victorias, eso es lo que estamos trabajando y es lo que les queremos dar" añadió el jugador.

Por supuesto que estas declaraciones han generado molestia en un sector de la hinchada que sienten que sus críticas al equipo y su manera de jugar no están siendo valoradas por la plantilla. Además porque para este duelo se dio una llegada masiva de aficionados al estadio de Villavicencio.

El jugador en otras declaraciones en esa misma conferencia de prensa, lo que pedía también pedía es que este tipo de reclamos se hagan en otros escenarios y no en los partidos. Dijo que son conscientes del momento futbolístico del club, pero que trabajan para mejorarlo para estar en las finales de la Liga.

Lo cierto es que los hinchas piden resultados y una mejora en el fútbol que presenta el equipo que dirige Jorge Bava que no ha consolidado todavía una mejor idea de juego y esto, además de los resultados y ubicación en la tabla, es lo que más preocupa a los hinchas del león.