Fuerte regaño de Harold Rivera a los jugadores de Santa Fe por "falta de jerarquía"

Independiente Santa Fe perdió 2-1 en el clásico capitalino ante Millonarios y el técnico Harold Rivera manifestó en rueda de prensa su descontento con lo ocurrido, incluso fue muy crítico con sus futbolistas al asegurar que faltó jerarquía por lo que pasó.

Y es que en los últimos minutos del compromiso Millonarios le dio vuelta al marcador: el rojo no pudo hacer absolutamente nada y tuvo que ver a su rival quedándose con un gran resultado.

Para el entrenador del rojo, sus dirigidos no tuvieron la jerarquía necesaria para obtener el resultado preciso, pues estaban ganando, pero se quedaron sin ninguna oportunidad de llevarse los tres puntos.

"Hay VAR y no podemos hacer eso, no se tomó la decisión acertada en esa jugada y los errores nos costaron el partido. No queríamos perder, estamos tristes por perder el clásico, tengo pena con la afición por perder así, le dije a los muchachos que hay momentos donde tenemos que mostrar jerarquía y eso no se mostró", aseguró Rivera con enojo.

"Nos faltó tomar mejores decisiones, madurez. Toca replantear varias cosas, si queremos ser finalistas y protagonistas en la Copa Libertadores no podemos cometer esos errores", agregó.

Sobre el balance del compromiso, para el timonel el encuentro estaba siendo controlado, solo faltaba esperar el pitazo final para obtener la victoria.

"Era un partido controlado, ellos a nosotros y viceversa, los dos tuvimos varias opciones claras, en el segundo tiempo fuimos más verticales, hacemos el gol, pero no liquidamos y al final nos costó", concluyó.