Fuerte respuesta de Alberto Suárez a Felipe Pardo y Julio Comesaña: "Me paga Envigado y no Medellín"

Terminó la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y Deportivo Independiente Medellín cedió terreno en la cerrada pelea que tiene con Deportes Tolima por clasificar a la final del grupo B.

El conjunto 'poderoso' quedó con cinco puntos en su zona luego de empatar 0-0 con Envigado. Al final del encuentro se registró un cruce de palabras entre Alberto Suárez, estratega 'naranja' y Julio Comesaña y Felipe Pardo de Medellín.

En la rueda de prensa oficial, Suárez le respondió a Pardo al asegurar que su salario lo paga Envigado por lo que el jugador no tiene que increpar ni reclamar por no "dejarse ganar".

"A Felipe Pardo, a mi me paga Envigado y no Medellín. No tiene que venir a increpar porqué no pudieron ganarnos. Esto es una competencia y se tiene que ser leal. Win no paga millones para que dos equipos amañen un resultados y se tiren una competencia. Eso no lo voy a permitir. No pudo a exigirles a ellos (sus jugadores) que sean competitivos y después venir a decirles que tenemos que perder porqué es el Medellín. Soy una persona con muchos defectos pero tengo la cualidad de ser leal a las instituciones donde trabajo", aseguró Suárez.

Mensaje de Suárez a Julio Comesaña

"Para Julio Comesaña no es que contra ellos compitamos de una forma y contra otros de otra. Competimos siempre de la misma forma. Hay equipos que s nos dejan jugar mejor, otros que no nos dejan, pero siempre por el respeto por el rival. Al profesor Comesaña lo respeto y admiro", explicó.

Qué dijo Julio Comesaña

Lástima que no jugaron (Envigado) así los dos partidos anteriores porqué estarían en otra situación. Jugaron con coraje, termperamiento, corrieron hicieron astante tiempo todo el rato. se ve que estaba jugando una final porque este partido les daba la posibilidad de pronto de seguir aspirando a algo.