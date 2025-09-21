Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 17:56
Fuertes declaraciones del DT de Fortaleza tras la derrota frente a Millonarios: "Espero no volver"
Tras la derrota frente a Millonarios el entrenador de Fortaleza explotó en rueda de prensa.
Después del partido entre Millonarios y Fortaleza en el Campín en el que el equipo embajador sumó tres valiosos puntos y le quitó el invicto a los 'amix'.
Si bien fue un partido disputado y con muchos goles las críticas al estado de la cancha no demoraron y en rueda de prensa tanto Andrés Ricaurte como Sebastián Oliveros no dudaron en quejarse sobre el estado de la grama del estadio Nemesio Camacho el Campín.
"No es mala, es la peor del país"
Luego de perder el partido el entrenador de Fortaleza Sebastián Oliveros explotó en rueda de prensa en contra del estado actual de la grama del Campín, mostró un gran descontento y dejó pensando a más de uno en cómo está el terreno de juego.
No es excusa porque jugamos mal pero para mí es impresentable el terreno de juego. Alto, pesado, incómodo. Para equipos como nosotros que intentamos jugar, si te das cuenta los pases quedaban a medio camino, no llegaban a su destino y tocaba hacerlos con mucha fuerza.
El entrenador estaba muy enfadado con la situación y agregó "No es mala, es la peor del país, ni en la B jugamos en canchas como esta, ahora hay que pasar página y espero y aspiro no tener que volver a este estadio".
Fortaleza sigue arriba en la tabla
Fortaleza salió golpeado tras la derrota frente a Millonarios, un resultado que no lo aleja de la parte alta de la tabla, pero sí expone las falencias en definición y en concentración defensiva en momentos clave. El equipo bogotano mostró actitud y por momentos intentó controlar el juego, pero la falta de claridad en el último cuarto de cancha terminó pasando factura. Ahora, Fortaleza deberá recomponerse rápidamente si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en los cuadrangulares, corrigiendo errores y recuperando confianza en los próximos compromisos.
Fuente
Antena 2