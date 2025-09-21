Fuertes declaraciones del DT de Fortaleza tras la derrota frente a Millonarios: "Espero no volver"

Después del partido entre Millonarios y Fortaleza en el Campín en el que el equipo embajador sumó tres valiosos puntos y le quitó el invicto a los 'amix'.

Si bien fue un partido disputado y con muchos goles las críticas al estado de la cancha no demoraron y en rueda de prensa tanto Andrés Ricaurte como Sebastián Oliveros no dudaron en quejarse sobre el estado de la grama del estadio Nemesio Camacho el Campín.