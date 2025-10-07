"Fuimos superiores": Alex Escobar presumió al América pese a la derrota con Millonarios

América volvió a perder. Este martes 7 de octubre en el estadio El Campín, los vallecaucanos se vieron superados por Millonarios (1-2) en el marco de la decimocuarta fecha de la Liga Betplay 2025-II. El resultado le impide al equipo dirigido por David González recuperar terreno en la tabla y quedó al borde de la eliminación.

El primer tiempo fue parejo y con pocas opciones claras. Ambos equipos se mostraron cautelosos y el marcador se mantuvo en cero hasta el descanso. El VAR intervino en dos ocasiones y en ambas el juez Wilmar Roldán ratificó decisiones acertadas, evitando polémicas mayores en el desarrollo del encuentro.

En la segunda mitad, América tomó la iniciativa y se adelantó al minuto 48 con un gol de Jan Lucumí, quien volvió a responder en medio de las críticas por su irregularidad. Sin embargo, el cuadro ‘escarlata’ no logró sostener la ventaja ante la presión creciente del local.

Millonarios empujó con intensidad y encontró el empate a los 75 minutos gracias a Dewar Victoria, quien capitalizó un error defensivo y devolvió la ilusión al conjunto bogotano, que necesitaba sumar para no alejarse de los puestos de privilegio.