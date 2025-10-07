Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 22:11
"Fuimos superiores": Alex Escobar presumió al América pese a la derrota con Millonarios
Con 14 puntos en 14 juegos, los vallecaucanos quedaron al borde de la eliminación.
América volvió a perder. Este martes 7 de octubre en el estadio El Campín, los vallecaucanos se vieron superados por Millonarios (1-2) en el marco de la decimocuarta fecha de la Liga Betplay 2025-II. El resultado le impide al equipo dirigido por David González recuperar terreno en la tabla y quedó al borde de la eliminación.
Puede leer: Tabla de posiciones de Liga Betplay luego de Millonarios 2-1 América
El primer tiempo fue parejo y con pocas opciones claras. Ambos equipos se mostraron cautelosos y el marcador se mantuvo en cero hasta el descanso. El VAR intervino en dos ocasiones y en ambas el juez Wilmar Roldán ratificó decisiones acertadas, evitando polémicas mayores en el desarrollo del encuentro.
En la segunda mitad, América tomó la iniciativa y se adelantó al minuto 48 con un gol de Jan Lucumí, quien volvió a responder en medio de las críticas por su irregularidad. Sin embargo, el cuadro ‘escarlata’ no logró sostener la ventaja ante la presión creciente del local.
Millonarios empujó con intensidad y encontró el empate a los 75 minutos gracias a Dewar Victoria, quien capitalizó un error defensivo y devolvió la ilusión al conjunto bogotano, que necesitaba sumar para no alejarse de los puestos de privilegio.
El desenlace llegó sobre el minuto 90, cuando Leonardo Castro convirtió desde el punto penalti y selló la remontada azul ante una afición que no dejó de alentar en El Campín. La victoria, más allá del marcador, representa un envión anímico para un equipo que había tenido semanas difíciles.
Con este resultado, Millonarios llegó a 17 puntos y escaló al puesto doce de la tabla, mientras que América se quedó con 14 unidades en la posición 15, todavía lejos del grupo de los ocho.
Le puede interesar: DIM sufriría una baja sensible para 2026 luego de cuatro años
Declaraciones de Alex Escobar tras la derrota de América con Millonarios
Al término del partido, Alex Escobar, quien dirige al América mientras habilita a David González, comentó: "Se hizo un juego importante hasta el empate. El fútbol es así, hay que asumir las situaciones. Ya no hay margen de error, este partido estaba para ganar o al menos sumar", recordando que lo que queda hay que ganarlo para clasificar.
"El plan era tener la pelota y atacarlos en los momentos justos. El gol fue de buena factura y por momentos fuimos superiores. Ellos no tuvieron opciones claras, pero el empate los levantó. Lamentablemente, el penal nos vuelve a dejar en desventaja", finalizó Escobar en rueda de prensa.
Fuente
Antena 2