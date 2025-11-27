"Fuimos superiores y no supimos concretar" Nacional y Junior empataron a 1

Arias: “Fuimos superiores, controlamos el partido y lo dimos todo”

El entrenador de Atlético Nacional valoró el desarrollo del juego y destacó la reacción de su equipo tras un primer tiempo irregular:

“Se puede evaluar desde el desarrollo y desde el resultado. Con el gol de ellos nos apresuramos mucho, cosa que logramos corregir en el segundo tiempo. La intención de ir al frente estuvo, fuimos superiores y controlamos el partido.”

Para Arias, la mayor parte del partido se jugó en campo de Junior y las opciones más claras fueron verdolagas:

“Se jugó la mayor parte del tiempo en campo de Junior y las mejores opciones las tuvimos nosotros.”

Sobre el gol recibido, reconoció la calidad del rival pero aseguró que la actuación colectiva fue consistente:

“En el gol es una buena jugada del jugador de Junior. Igualmente, muchas cosas en el partido se hicieron bien. Intentamos, lo dimos todo, fuimos al frente, generamos situaciones.”

El técnico también explicó los cambios que realizó, especialmente al inicio del segundo tiempo:

“Confiamos mucho en Titi, Edwin y Marino. Sabemos que el que entre lo va a hacer bien. Entendemos que los hinchas lo ven desde su lugar, pero tenemos que ser responsables.”

Finalmente, habló del desgaste físico:

“El esfuerzo es muy duro. Jugar cada tres días es difícil. En el partido los tiempos fueron muy cortados y eso perjudica el espectáculo.”

Marino Hinestroza: “Perder no siempre es un fracaso, es aprendizaje”

El extremo verdolaga fue autocrítico, pero dejó claro que mantiene total confianza en sí mismo:

“Tienes razón, tuvimos que haber sido más contundentes. Deja un sabor amargo, pero esto es fútbol y no nos podemos lamentar. Estos partidos me sacan lo mejor y lo peor, me toca entrenar mejor y esperar que el domingo podamos sacar la victoria.”

Hinestroza respondió con personalidad ante las críticas:

“No me he perdido, sigo siendo el mismo y siempre lo seré. Cuando una persona se pierde es porque no sabe adónde ir, y yo tengo muy claro dónde quiero llegar, sobre todo con este equipo. Perder no siempre es un fracaso, es aprendizaje. Soy joven y siempre estoy aprendiendo.”

El jugador también analizó lo que está pasando por su banda:

“Me entiendo mucho con Román, pero se están poniendo muy físicos con nosotros en la derecha. Hay que corregir y con él nos va a ir muy bien.”