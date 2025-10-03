Actualizado:
Futbolista de la MLS quiere jugar en Santa Fe: "Tengo un gran cariño"
El futbolista colombiano ha tenido un alto rendimiento en el fútbol de Estados Unidos.
Ha crecido la 'colonia' de futbolistas colombianos en la MLS, y uno de ellos manifestó recientemente que tiene el deseo de llegar más adelante a Independiente Santa Fe, agregando que tiene un cariño importante por el club; en una entrevista lo confesó.
El defensa Jeison Palacios, de 31 años, quien llegó a Nashville de la MLS a inicios de este año, habló con Caracol, y allí expuso que si bien por ahora se encuentra bien en Estados Unidos, tiene el deseo de jugar nuevamente en Santa Fe, donde quedó ad portas del título.
"Tengo un gran cariño por Santa Fe. Me gustaría volver", afirmó el zaguero antioqueño, quien pasó por las filas del León entre 2020 y 2021. De hecho, en este equipo fue donde alcanzó uno de los rendimientos más altos de su carrera profesional.
Cabe recordar que Jeison Palacios se unió a Independiente Santa Fe en enero de 2020, procedente de Alianza Petrolera -como se llamaba en aquel momento-, y se consolidó en la alineación titular. En ese año, el León llegó a la final, y el citado zaguero hizo gol en ella, pero no alcanzó el título, pues perdió 3-2 en el global ante América de Cali.
La trayectoria y estadísticas de Jeison Palacios
Jeison Palacios ha disputado 26 partidos con el Nashville Soccer Club de la MLS, ha anotado dos goles -pese a que no es su función principal-, y consiguió el título de la Open Cup el pasado miércoles 1 de octubre ante Austin FC.
El defensa central antioqueño debutó en Leones FC, y pasó por Alianza Petrolera, Atlético Bucaramanga, Cortuluá -ahora Internacional de Palmira-, Santa Fe, Pafos de Chipre, América de Cali y Nashville.
Claro está que es posible que Palacios sea renovado en Nashville de la MLS, pero el deseo de volver a Santa Fe sigue latente, pues el defensa central guarda agradecimiento y cariño ya que, entre otras cosas, jugó la Copa Libertadores con ese club y esto le sirvió de 'vitrina' para ir al fútbol internacional.
