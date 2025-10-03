Futbolista de la MLS quiere jugar en Santa Fe: "Tengo un gran cariño"

Ha crecido la 'colonia' de futbolistas colombianos en la MLS, y uno de ellos manifestó recientemente que tiene el deseo de llegar más adelante a Independiente Santa Fe, agregando que tiene un cariño importante por el club; en una entrevista lo confesó.

El defensa Jeison Palacios, de 31 años, quien llegó a Nashville de la MLS a inicios de este año, habló con Caracol, y allí expuso que si bien por ahora se encuentra bien en Estados Unidos, tiene el deseo de jugar nuevamente en Santa Fe, donde quedó ad portas del título.

"Tengo un gran cariño por Santa Fe. Me gustaría volver", afirmó el zaguero antioqueño, quien pasó por las filas del León entre 2020 y 2021. De hecho, en este equipo fue donde alcanzó uno de los rendimientos más altos de su carrera profesional.

Cabe recordar que Jeison Palacios se unió a Independiente Santa Fe en enero de 2020, procedente de Alianza Petrolera -como se llamaba en aquel momento-, y se consolidó en la alineación titular. En ese año, el León llegó a la final, y el citado zaguero hizo gol en ella, pero no alcanzó el título, pues perdió 3-2 en el global ante América de Cali.