Futbolista del FPC renunció en medio de la Liga BetPlay 2025-I: no va más

La Liga BetPlay 2025-I está llegando a momentos claves. Antes de empezar la jornada 18, sigue la pelea por definir los ocho clubes que clasificarán a los cuadrangulares semifinales en una tabla de posiciones que ya tiene a América de Cali, Atlético Nacional, Junior y Millonarios en la siguiente instancia.

Con este panorama, quedan solo cuatro cupos disponibles para definir a los clasificados y ocho clubes pelean por ese objetivo. Hay mucha tela por cortar en la Liga BetPlay, pues también hay que ponerle un ojo a la tabla del descenso. Ahí es donde aparece Llaneros que ya no tiene esperanzas por clasificar, pero que deberá conseguir resultados en los tres partidos que restan para resguardar la categoría.

Jaime de la Pava y José Luis García no cambiaron mucho el equipo fecha tras fecha. Salieron con un once similar y con Kevin Armesto ganándole la posición a Humberto Acevedo, que a sus 27 años no pudo contar con la regularidad deseada en las 17 fechas que se han disputado.

El arquero samario llegó en 2025 a Llaneros y no se ha podido consolidar en la nómina titular por la presencia de Kevin Armesto que ascendió con el equipo de la ‘Media Colombia’. Humberto Acevedo, que apenas pudo disputar dos fechas ante Deportivo Cali y Millonarios decidió ponerle fin a su contrato.

HUMBERTO ACEVEDO YA NO ES MÁS ARQUERO DE LLANEROS

A falta de tres partidos para el cierre de la fase regular y sin opciones de clasificar, Humberto Acevedo tomó la medida de cortar su vínculo con Llaneros. El oriundo de Santa Marta perdió su lugar en las convocatorias por la presencia de Roameth Romaña como el suplente de Kevin Armesto.

Frente a esta situación, decidió cerrar su vínculo con Llaneros de manera prematura. Mariano Olsen informó que, “HUMBERTO ACEVEDO (27) ya rescindió su contrato con el Club Llaneros FC. El arquero, ex Deportivo Cali, recibió el finiquito correspondiente y es futbolista libre”. El guardameta espera a que finalice el primer semestre para volver a firmar contrato con algún club interesado.

La renuncia de Humberto Acevedo genera sorpresa, pues, todo se dio en medio de un semestre vital para poder salir de la parte baja de la tabla del descenso y, además, faltaban solo tres jornadas para el final de la fase regular.