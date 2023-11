Futbolista pasó un susto con hinchas de América: "No pensamos que pusiera en riesgo nuestra vida"

Los casos de intolerancia se siguen presentando con frecuencia en Colombia, y claramente el fútbol es un escenario que no le es ajeno a ello. De hecho, un futbolista de Atlético Bucaramanga manifestó que su vida estuvo en riesgo cuando salió caminando del Pascual Guerrero.

Pues el mediocampista Juan David Rodríguez Rico habría sido intimidado por algunos aficionados del América de Cali a la salida del escenario deportivo luego de que su equipo, Atlético Bucaramanga, venciera 2-1 al cuadro local.

Así lo expuso el futbolista de 31 años en su cuenta de Twitter (X), aunque lo hizo de una manera muy serena, incluso haciéndose responsable de lo sucedido. Todo ocurrió porque el futbolista vestía la indumentaria del Leopardo.

"Pido disculpas a algunos hinchas del América de Cali por salir caminando junto a mi esposa alrededor del estadio después del partido en mi uniforme de presentación para ir a nuestra casa", expresó Rodríguez.

Asimismo, el jugador del Bucaramanga comentó que "no tenía otra ropa que no fuera la del equipo al que hoy me debo", argumentando la razón por la cual salió vestido así del estadio.

Además, el futbolista reconoció que con esa acción "no pensamos que eso podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro hijo", quien probablemente caminaba junto a ellos. Y finalizó apuntando que esto "no volverá a suceder".

Aun así, parece difícil creer que en este tipo de casos la culpa sea de la potencial víctima; pues el futbolista, más allá de denunciar el caso, explicó lo sucedido y aseguró no volver a cometer un "error", cuando en realidad es claro que la responsabilidad debería recaer sobre las personas que lo intimidaron.