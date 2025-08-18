Actualizado:
[Galería] Millonarios perdió ante Unión Magdalena y agudizó su crisis
Pese a que el Albiazul se fue arriba en el marcador, la visita remontó con un hombre menos y goles de Jannenson Sarmiento.
Millonarios vivió otra noche amarga en El Campín, donde la ilusión apenas duró unos minutos y terminó convertida en frustración. Unión Magdalena, herido por el descenso y necesitado de puntos como nunca, lo venció 1-2, siendo un marcador que enciende su lucha por la permanencia y deja a los azules en medio de un caos deportivo e institucional.
El arranque fue esperanzador para los locales. Apenas a los 7 minutos, Beckham David Castro -uno de los pocos que intenta sostener el orgullo azul-, abrió el marcador con un remate que levantó a la tribuna. Pero esa alegría se apagó pronto, porque la fragilidad del equipo de Gamero volvió a quedar expuesta.
Puede leer: Millonarios sigue último: tabla de posiciones de Liga Betplay tras perder con Unión
A los 19 minutos, Jannenson Sarmiento, figura de la noche, silenció a la hinchada con el empate. El gol fue un golpe directo a un ambiente ya enrarecido, con protestas preparadas contra los directivos y contra los jugadores. Desde ese instante, el nerviosismo se apoderó de El Campín.
El partido parecía inclinarse a favor de Millonarios cuando Dilan Ortiz se fue expulsado al cierre del primer tiempo, dejando a la visita con diez. Sin embargo, Unión Magdalena no bajó los brazos y en el segundo tiempo, con el mismo Sarmiento como protagonista, llegó la jugada que marcó la historia: un golazo al minuto 50 que, tras revisión del VAR, puso el 2-1 definitivo.
Ese tanto no solo fue una daga para Millonarios, sino también un grito de esperanza para el Ciclón, que pelea con uñas y dientes por escapar del sótano del descenso. Ganar en Bogotá le da un aire especial a su campaña.
En las tribunas, la paciencia estalló. Zapatos, huevos y un manto de inconformismo cayeron sobre los jugadores y la dirigencia azul. La protesta fue un reflejo de la desconexión entre la hinchada y un club que hoy parece caminar sin rumbo.
Le puede interesar: Tabla del descenso tras el triunfo de Unión Magdalena ante Millonarios
La noche terminó con rostros felices en el banco de Unión Magdalena, conscientes de que dieron un golpe vital en su lucha por la salvación, y con caras largas en Millonarios, un equipo que vive una de sus crisis más profundas en los últimos años, mientras su hinchada pide a gritos cambios urgentes.
Próximos partidos de Millonarios y Unión Magdalena
En la próxima fecha, Millonarios recibirá al líder Junior de Barranquilla el sábado 23 de agosto desde las 8:30 p. m. en El Campín; mientras que Unión Magdalena será local de Alianza FC en el estadio Sierra Nevada el domingo 24 a las 4:10 de la tarde.
Millonarios vs Unión Magdalena - Liga Betplay
Millonarios vs Unión Magdalena - Liga Betplay
Millonarios vs Unión Magdalena - Liga Betplay
Millonarios vs Unión Magdalena - Liga Betplay
Millonarios vs Unión Magdalena - Liga Betplay
