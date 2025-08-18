[Galería] Millonarios perdió ante Unión Magdalena y agudizó su crisis

Millonarios vivió otra noche amarga en El Campín, donde la ilusión apenas duró unos minutos y terminó convertida en frustración. Unión Magdalena, herido por el descenso y necesitado de puntos como nunca, lo venció 1-2, siendo un marcador que enciende su lucha por la permanencia y deja a los azules en medio de un caos deportivo e institucional.

El arranque fue esperanzador para los locales. Apenas a los 7 minutos, Beckham David Castro -uno de los pocos que intenta sostener el orgullo azul-, abrió el marcador con un remate que levantó a la tribuna. Pero esa alegría se apagó pronto, porque la fragilidad del equipo de Gamero volvió a quedar expuesta.

A los 19 minutos, Jannenson Sarmiento, figura de la noche, silenció a la hinchada con el empate. El gol fue un golpe directo a un ambiente ya enrarecido, con protestas preparadas contra los directivos y contra los jugadores. Desde ese instante, el nerviosismo se apoderó de El Campín.

El partido parecía inclinarse a favor de Millonarios cuando Dilan Ortiz se fue expulsado al cierre del primer tiempo, dejando a la visita con diez. Sin embargo, Unión Magdalena no bajó los brazos y en el segundo tiempo, con el mismo Sarmiento como protagonista, llegó la jugada que marcó la historia: un golazo al minuto 50 que, tras revisión del VAR, puso el 2-1 definitivo.