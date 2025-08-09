Gamero a favor de Millonarios tras el empate con Cali: polémicas declaraciones

La fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-II llegó cargada de emociones y con lluvia de goles en los dos primeros partidos, ya que Nacional goleó en condición de visitante a Alianza FC, mientras que en la ciudad de Bogotá empataron a tres goles Millonarios y Cali.

Cali sacó un valioso empate frente a un gran equipo como lo es Millonarios, aunque por el momento no pase por un buen momento deportivo. Aún así, Alberto Gamero salió satisfecho con el empate y recalcó que no perdió dos puntos, sino que ganó uno, ya que el cuadro 'embajador' hizo las cosas bastante bien dentro del terreno de juego y el golpe pudo haber sido peor para ellos.

Alberto Gamero no olvidó su cariño por Millonarios y lo elogió tras el empate

Una lluvia de goles se vivió en el Estadio El Campín frente a más de 15.000 espectadores que vieron un auténtico espectáculo de fútbol que también estuvo lleno de momentos preocupantes tras la lesión de Andrés Llinás y Guillermo de Amores en el transcurso del encuentro.

Al final de los 90 minutos el marcador finalizó 3-3 y con repartición de puntos para cada escuadra, un panorama preocupante para David González, quien cedió terreno auspiciando como local, pero que para Alberto Gamero fue un "punto de oro" porque Millonarios los sometió y protagonizó varias oportunidades de gol.