Sáb, 09/08/2025 - 08:35
Gamero a favor de Millonarios tras el empate con Cali: polémicas declaraciones
Millonarios y Cali no se sacaron diferencias en El Campín y Alberto Gamero elogió a Millonarios.
La fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-II llegó cargada de emociones y con lluvia de goles en los dos primeros partidos, ya que Nacional goleó en condición de visitante a Alianza FC, mientras que en la ciudad de Bogotá empataron a tres goles Millonarios y Cali.
Cali sacó un valioso empate frente a un gran equipo como lo es Millonarios, aunque por el momento no pase por un buen momento deportivo. Aún así, Alberto Gamero salió satisfecho con el empate y recalcó que no perdió dos puntos, sino que ganó uno, ya que el cuadro 'embajador' hizo las cosas bastante bien dentro del terreno de juego y el golpe pudo haber sido peor para ellos.
Alberto Gamero no olvidó su cariño por Millonarios y lo elogió tras el empate
Una lluvia de goles se vivió en el Estadio El Campín frente a más de 15.000 espectadores que vieron un auténtico espectáculo de fútbol que también estuvo lleno de momentos preocupantes tras la lesión de Andrés Llinás y Guillermo de Amores en el transcurso del encuentro.
Al final de los 90 minutos el marcador finalizó 3-3 y con repartición de puntos para cada escuadra, un panorama preocupante para David González, quien cedió terreno auspiciando como local, pero que para Alberto Gamero fue un "punto de oro" porque Millonarios los sometió y protagonizó varias oportunidades de gol.
“No voy a decir que perdimos dos puntos sino que ganamos uno, porque Millonarios hizo muchos méritos, donde nos atacó, nos sometió a un bloque bajo y tuvo oportunidades, por lo que el punto es justo para los dos. Yo tengo claro qué hace falta, trabajo, y estamos trabajando para eso. Es la parte que me incomoda a mí, cuando a mi equipo le hacen muchos goles, me incomoda cuando la figura es el arquero porque le están llegando mucho; esos son puntos que tenemos que trabajar”.
Gamero le envió sentido mensaje a Andrés Llinás tras su delicada lesión
Sobre el minuto 71 del partido, cuando el conjunto ‘azucarero’ iba ganando 3-2 el partido, el zaguero central bogotano disputaba un balón en la mitad de la cancha, con tan mala suerte que en una serie de movimientos con el rival termina cayendo sobre su pierna izquierda, doblando su tobillo de forma alarmante y dejando un diagnóstico igual de preocupante, ya que habría sufrido una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda.
"Duro es yo estaba muy cerquita cuando vi la jugada, y sé que es un momento duro para él, para la familia, para Millonarios, porque es un ídolo de Millonarios, y mandarle mucha fortaleza. Él es un jugador joven, de mucha proyección y como siempre le decía a ellos (cuando entrenaba a Millonarios), el joven se recupera mucho más rápido y estoy completamente seguro que se va a recuperar y se va a recuperar bien. A la mamá, al papá, a las hermanas, a todos ellos que me lo arropen y que voy estar pendiente; que tenga mucha fortaleza, él ha madurado, Dios quiera que no sea grave la cosa. Oremos por él".
