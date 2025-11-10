Gamero advirtió su futuro en el Cali tras derrota ante Santa Fe: “duele”

¿Cuál es la gran falencia que está sufriendo el Deportivo Cali?

Alberto Gamero también dejó claro que están fallando demasiado en la zona ofensiva, donde se requiere gran efectividad para aprovechar las oportunidades que se generan, mencionando que el equipo estuvo a la altura y que solo una genialidad de Harold Santiago Mosquera les costó la derrota.

“El partido está calcado. Hemos tenido déficit en el poder ofensivo en los cinco partidos anteriores. Llegamos y no la metemos. Nos hacen una genialidad y quedan con un sinsabor porque se hizo un buen partido. Presionamos a Santa Fe y manejamos la pelota, pero no concretamos”, dijo el DT.



“Estaba saliendo el plan, nos defendimos bien, le quitamos la pelota a Santa Fe y tuvimos opciones y en un descuido. Fue un partido donde estuvimos bien parados y donde tuvimos argumentos para ganarlo, pero pues sufrimos esta derrota, duele porque se desbarata el plan y porque traíamos mucha motivación”, añadió Gamero.