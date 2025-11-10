Actualizado:
Gamero advirtió su futuro en el Cali tras derrota ante Santa Fe: “duele”
El técnico del equipo 'azucarero' habló tras perder el partido en el minuto final.
Deportivo Cali visitaba la capital del país para enfrentar a Independiente Santa Fe, duelo de la fecha 19 de la presente Liga BetPlay que dejó al equipo ‘azucarero’ con las manos vacías tras recibir un gol de Harold Santiago Mosquera en los instantes finales del compromiso.
El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero, que sufrió su quinta derrota consecutiva en esta competencia, quedó golpeado tras la derrota luego de cumplir una actuación aceptable en el Estadio El Campín frente al vigente campeón de la liga.
Gamero dejó claro su futuro en el Deportivo Cali
Pese a la dura derrota, el entrenador samario de 61 años sabe que este tipo de partidos dejan grandes lecciones pensando en lo que será el 2026, sugiriendo que el grupo de jugadores debe asimilar este resultado, ser fuertes y no perder la motivación para lo que será la siguiente temporada, donde aseguró que Deportivo Cali será protagonista.
“Estoy fuerte, esto es bueno que pase y es bueno asimilarlo y es donde sabemos de qué estamos hechos. Estoy con mucha motivación y en 2026 vamos a ser protagonistas. Mi grupo debe estar fuerte y son cosas que pasan y el último partido buscaremos la victoria”, dijo Gamero.
¿Cuál es la gran falencia que está sufriendo el Deportivo Cali?
Alberto Gamero también dejó claro que están fallando demasiado en la zona ofensiva, donde se requiere gran efectividad para aprovechar las oportunidades que se generan, mencionando que el equipo estuvo a la altura y que solo una genialidad de Harold Santiago Mosquera les costó la derrota.
“El partido está calcado. Hemos tenido déficit en el poder ofensivo en los cinco partidos anteriores. Llegamos y no la metemos. Nos hacen una genialidad y quedan con un sinsabor porque se hizo un buen partido. Presionamos a Santa Fe y manejamos la pelota, pero no concretamos”, dijo el DT.
“Estaba saliendo el plan, nos defendimos bien, le quitamos la pelota a Santa Fe y tuvimos opciones y en un descuido. Fue un partido donde estuvimos bien parados y donde tuvimos argumentos para ganarlo, pero pues sufrimos esta derrota, duele porque se desbarata el plan y porque traíamos mucha motivación”, añadió Gamero.
Rueda de prensa de Alberto Gamero
