Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 21:22
Gamero amagó con irse del Cali tras la eliminación de Liga Betplay
El Verdiblanco cayó como local y quedó sin posibilidad de pelear el título.
Deportivo Cali se quedó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II tras caer 0-1 ante Alianza FC este martes 28 de octubre en Palmira. El equipo dirigido por Alberto Gamero sufrió una derrota que confirmó su eliminación y dejó en evidencia los problemas futbolísticos que arrastra.
Puede leer: Cali firmó un 'papelón' ante Alianza y se quedó sin cuadrangulares
El único gol del compromiso lo marcó Edwin Torres al minuto 25 del primer tiempo, aprovechando una desatención defensiva del Cali. A partir de ahí, Alianza controló el juego y evitó que los locales reaccionaran, asegurando tres puntos vitales en su aspiración de avanzar a la siguiente fase.
Declaraciones de Alberto Gamero luego de Cali 0-1 Alianza
En rueda de prensa, Gamero reconoció con autocrítica el mal momento del equipo: “Hemos dejado salir 15 puntos de casa y no se entiende, nos ha costado, es un tema de revisar y analizar. Prácticamente perdimos la clasificación en casa”, expresó el técnico samario.
El entrenador también admitió que su equipo no logró mantener el nivel mostrado en partidos recientes: “Hoy nos costó bastante. Buscamos el empate, pero no pudimos. A veces uno se ilusiona con lo que se hizo en el partido anterior, pero hoy no fue una buena presentación”, comentó.
Con visible frustración, Gamero reconoció que la eliminación le duele en lo personal: “A mí no me gusta estar eliminado de un torneo de estos, hace mucho no me pasaba y hoy quedé eliminado dos fechas antes. De todos los semestres, para mí este ha sido el más duro”, aseguró.
El estratega también habló del ambiente en el estadio y la relación con la hinchada, marcada por la desilusión: “La poca asistencia al estadio es producto del rendimiento del equipo. La gente tiene derecho a no venir cuando los resultados no se dan”, señaló.
Le puede interesar: Tolima 'cocina' sus tres primeros refuerzos para 2026
De cara al futuro, Gamero abrió la posibilidad de irse del Cali: “Hay que pensar mucho con cabeza fría. Con Gamero o sin Gamero, seguramente esta institución va a tener buen futuro”, manifestó, dejando abierta la puerta a un posible cambio de ciclo.
Con la derrota, Deportivo Cali quedó con 20 puntos y sin chances de llegar al grupo de los ocho. Por su parte, Alianza FC alcanzó las 26 unidades y se metió parcialmente en la zona de clasificación, dependiendo de otros resultados para asegurar su lugar en los cuadrangulares.
Fuente
Antena 2