Gamero amagó con irse del Cali tras la eliminación de Liga Betplay

Deportivo Cali se quedó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II tras caer 0-1 ante Alianza FC este martes 28 de octubre en Palmira. El equipo dirigido por Alberto Gamero sufrió una derrota que confirmó su eliminación y dejó en evidencia los problemas futbolísticos que arrastra.

El único gol del compromiso lo marcó Edwin Torres al minuto 25 del primer tiempo, aprovechando una desatención defensiva del Cali. A partir de ahí, Alianza controló el juego y evitó que los locales reaccionaran, asegurando tres puntos vitales en su aspiración de avanzar a la siguiente fase.

Declaraciones de Alberto Gamero luego de Cali 0-1 Alianza

En rueda de prensa, Gamero reconoció con autocrítica el mal momento del equipo: “Hemos dejado salir 15 puntos de casa y no se entiende, nos ha costado, es un tema de revisar y analizar. Prácticamente perdimos la clasificación en casa”, expresó el técnico samario.

El entrenador también admitió que su equipo no logró mantener el nivel mostrado en partidos recientes: “Hoy nos costó bastante. Buscamos el empate, pero no pudimos. A veces uno se ilusiona con lo que se hizo en el partido anterior, pero hoy no fue una buena presentación”, comentó.