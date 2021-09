Gamero analizó la derrota de Millonarios y los errores que se cometieron

Millonarios cayó en su visita a Montería y perdió la oportunidad de acercarse al líder del campeonato, Atlético Nacional. La escuadrad de Alberto Gamero no pudo mantener la ventaja y vio como Jaguares se quedaba con la victoria.

En este encuentro, el conjunto capitalino cometió ciertos errores que le permitieron a su rival festejar. Ante esta situación, Gamero indicó que “hoy perdimos, cometimos muchos errores, aparte haciendo 3 goles e irse con las manos vacías de un estadio duro con un clima fuerte, pero sacando todo eso del contexto de las arandelas, el partido se perdió por errores nuestros y la iniciativa que tuvo Jaguares para buscar los goles. Fue un partido en el que se cometen tantos errores que hacemos 3 goles y lo perdemos. Eso es para corregir”.

Le puede interesar: En un partido lleno de goles Millonarios cayó en su visita ante Jaguares

Asimismo, el timonel ‘embajador’ indicó que se tomará la tarea de analizar el partido porque para él “cometimos errores en los goles. Hubo muchos conceptos tácticos en los goles que los hicimos mal. Tuvimos buena posesión de balón, llegadas, vinimos a buscar el partido, presionando a Jaguares. Hicimos un partido bueno. Duele perderlo ante un gran rival. Esto es para trabajar, vamos a mirar y a pensar en el que viene” que será ante Águilas Doradas en El Campín.

Ante los goles que recibió Millonarios, Gamero hizo el análisis: “En el primer gol es una mala salida, un repliegue en el que cogimos para donde no era. El segundo es un regate de, va por el lado izquierdo de nosotros, centra y es gol; y los otros dos goles fueron buscados por ellos, pero nosotros les dimos la posibilidad de que aprovecharan los errores de nosotros y los concretaron”.

Vea también: "Es un buen problema y estoy muy contento": técnico de James tras su llegada a Al-Rayyan

Finalmente, el técnico del conjunto ‘albiazul’ respondió ante la duda de por qué prefería a Stiven Vega por la banda izquierda si tenía a Felipe Banguero para hacer el cambio: “Era el lado por el que más atacaba Jaguares y no necesitaba salida, necesitaba marca. Por ahí tenía ataque con (Emerson) Rivaldo o con (Daniel) Ruiz. Necesitaba marca y me parece que Vega fue el jugador más importante del segundo tiempo. No volvieron a entrar por ahí. Hizo un buen trabajo, por ahí no hubo problemas”.