Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 13:53
Gamero aprobó y hay renovación en el Deportivo Cali; firmó por tres años
El entrenador samario ve alto potencial en el futbolista.
Deportivo Cali se alista para lo que será la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-II, conjunto ‘azucarero’ que quiere volver a la victoria en esta competencia luego de tres partidos sin poder hacerlo, acumulando empates a cero goles contra América y Boyacá Chicó, además de una derrota 3-1 de local ante el Deportivo Independiente Medellín.
El equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero busca subir posiciones en la tabla para aspirar a su clasificación en los cuadrangulares, algo que se ha visto complicado de cristalizar tras los últimos resultados, ocupando de momento la casilla 13 con 11 puntos, a 2 unidades de Santa Fe, el octavo en el escalafón.
Lea también: [Video] Luis Díaz anota nuevo gol con Bayern Múnich; volvió fino de la Eliminatoria
En otras noticias: Dimayor se plantea una liga de 18 equipos
Hay renovación en el Deportivo Cali
En el transcurso de este campeonato de fútbol colombiano, las directivas del Deportivo Cali y el cuerpo técnico han decidido renovar el vínculo de uno de sus jóvenes futbolistas hasta junio de 2028, así lo confirmó el periodista Mariano Olsen, mencionando que se trata del centrocampista Matías Orozco, quien es considerado como una de las joyas de la institución que podría dar alegría en un futuro.
El jugador de apenas 17 años ya ha recibido la confianza del técnico Alberto Gamero y ha tenido participación en 4 partidos con el Deportivo Cali en este semestre, una cifra que podría ir incrementando a lo largo de este torneo, donde ha demostrado un potencial interesante y una pieza útil para el entrenador samario.
CALI ASEGURA A SU JOYA— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 13, 2025
MATIAS OROZCO firmó el primer contrato profesional con @AsoDeporCali hasta junio de 2028.
El mediocampista barranquillero ha participado en 4 partidos durante este semestre.
"Tenemos un Pelao distinto" comentó Humberto Arias en @ZonaLibreDeHumo pic.twitter.com/nnTvWZl5mc
El calendario del Deportivo Cali
El conjunto verde enfrentará este domingo de local al Deportivo Pasto en un duelo clave en lo anímico y pensando en su posición en la tabla de la Liga BetPlay, luego, por la fecha 12, Deportivo Cali jugará de visitante contra La Equidad el sábado 20 de septiembre, y finalizará el mes otra vez en territorio hostil jugando contra Águilas Doradas el domingo 28.
Fuente
Antena 2