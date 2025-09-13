Gamero aprobó y hay renovación en el Deportivo Cali; firmó por tres años

Deportivo Cali se alista para lo que será la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-II, conjunto ‘azucarero’ que quiere volver a la victoria en esta competencia luego de tres partidos sin poder hacerlo, acumulando empates a cero goles contra América y Boyacá Chicó, además de una derrota 3-1 de local ante el Deportivo Independiente Medellín.

El equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero busca subir posiciones en la tabla para aspirar a su clasificación en los cuadrangulares, algo que se ha visto complicado de cristalizar tras los últimos resultados, ocupando de momento la casilla 13 con 11 puntos, a 2 unidades de Santa Fe, el octavo en el escalafón.

Lea también: [Video] Luis Díaz anota nuevo gol con Bayern Múnich; volvió fino de la Eliminatoria