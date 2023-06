Gamero borró su pasado en el Junior: "No lo pongo en la hoja de vida"

Millonarios vive momentos de alegría al conquistar la estrella 16 de su historia luego de una reñida final ante Atlético Nacional que se definió en la tanda de penales. De esta manera, Alberto Gamero ganó su tercer título como entrenador en el fútbol colombiano tras salir campeón con Boyacá Chicó y Deportes Tolima.

Si bien el samario supo dejar huella en estos equipos, también hubo otros en los que salió sin pena ni gloria como es el caso de Junior de Barranquilla, un equipo al que apenas dirigió en 14 partidos durante 2017.

Justamente, Gamero se refirió a este tema en entrevista al canal Win Sports, donde aseguró que prefiere no incluir al equipo tiburón en el listado de equipos por los cuales pasó: "A veces, cuando me piden la hoja de vida, yo no pongo a Junior. Esa salida me enseñó muchas cosas en mi vida personal. Dios me dijo que me fuera a Europa a dialogar con técnicos. Estuve casi dos meses por allá y regresé más fuerte", manifestó.

Pese a ello, el entrenador no guarda ningún rencor hacia el cuadro barranquillero, incluso guarda una sana relación con sus directivas: "El paso por el Junior no me dejó resentimientos y he hablado con los Char. Me llamaron para felicitarme y tenemos una buena relación. Quedé con la tranquilidad de que las cosas pasan en el momento justo", aseguró.

Números de Alberto Gamero con el Junior

En su paso por el Junior, Gamero solamente dirigió 14 partidos, en los que terminó con un balance de seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Sin embargo, el rojiblanco no pasó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, ocupaba los últimos lugares del campeonato en el primer semestre de 2017.

Estos resultados provocaron su salida en marzo de ese año. Tiempo después, regresó al Deportes Tolima, al que llevó a ser campeón de liga en 2018.

