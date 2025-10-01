Gamero comparó a figura del Cali con David Mackalister Silva de Millonarios

Alberto Gamero mantiene vivas sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, a pesar de ubicarse en la décima posición con 17 puntos, luego de cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

El entrenador samario ha conformado un sólido grupo, que aunque ha sufrido por los pagos de los salarios y algunas deudas, se ha concentrado en el proyecto deportivo liderado por el estratega.

Uno de los referentes con los que cuenta Gamero es el delantero Avilés Hurtado, quien llegó a Deportivo Cali para el segundo semestre de 2025, después de 12 años en el exterior.