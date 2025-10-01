Cargando contenido

Fotos de Colprensa
Gamero comparó a figura del Cali con David Mackalister Silva de Millonarios

Alberto Gamero se refirió a su gestión en Deportivo Cali.

Alberto Gamero mantiene vivas sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, a pesar de ubicarse en la décima posición con 17 puntos, luego de cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

El entrenador samario ha conformado un sólido grupo, que aunque ha sufrido por los pagos de los salarios y algunas deudas, se ha concentrado en el proyecto deportivo liderado por el estratega.

Uno de los referentes con los que cuenta Gamero es el delantero Avilés Hurtado, quien llegó a Deportivo Cali para el segundo semestre de 2025, después de 12 años en el exterior.

Gamero comparó a Avilés Hurtado con David Mackalister Silva

Este miércoles 1 de octubre, en diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2, Alberto Gamero destacó las condiciones de Avilés Hurtado y adicionalmente aseguró que este jugador le recuerda mucho a David Mackalister Silva, a quien dirigió por su paso por Millonarios.

"Avilés Hurtado es de esos jugadores que uno nota lo gran profesional que es. Me hace recordad a David Mackalister Silva. Son jugadores muy profesionales, pero tercos que uno trata de compensar el trabajo, pero no se dejan", dijo.

Gamero valoró el compromiso de Hurtado y el aporte que le hace al grupo de jugadores.

"Es un jugador que le gusta estar, que está muy metido en lo que es el equipo, un profesional que ayuda, que habla con sus compañeros. Lo referencio mucho con Mackalister Silva, que le gusta estar en el grupo y nunca te dan de qué hablar", agregó.

Las cuentas de Cali para clasificar

Al estar ubicado en la décima posición con 17 puntos, al Deportivo Cali le harían falta, por lo menos, 13 unidades para meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay. 

Calendario de Deportivo Cali para terminar la Liga BetPlay

Fecha 14:
Deportivo Cali Vs Deportivo Pereira

Fecha 15
Atlético Nacional Vs Deportivo Cali

Fecha 16
Deportivo Cali Vs América de Cali

Fecha 17
Deportes Tolima Vs Deportivo Cali

Fecha 18
Deportivo Cali Vs Alianza

Fecha 19
Santa Fe Vs Deportivo Cali 

