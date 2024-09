Gamero confesó la verdad de lo que pasa en Millos: "yo no veo nada"

Millonarios parece no atravesar por el mejor momento y aunque ha obtenido algunas victorias, el empate con Jaguares de este miércoles acaba la paciencia con los hinchas, quienes no han visto un buen resultado este semestre con el trabajo del técnico Alberto Gamero.

Precisamente después del partido y como es costumbre, el estratega de los 'embajadores' habló en rueda de prensa y dejó claro su balance con respeto a lo que vivieron: "Por qué nos costó, porque no hicimos gol, eso es un resumen, porque creamos por fuera, por dentro y en las pelotas quietas, y no nos entró".

"Hicimos todo para ganar el partido, no se logró y también enfrentamos a un rival que se defendió bien cuando quisimos atacarlos. La sensación que nos queda es que los partidos se ganan con goles y nos faltó el gol", añadió Gamero.

Por su parte, continuó afirmando que "cuando un equipo no hace el gol, el comentario puede ser que el rival se defendió bien, pero nosotros le creamos opciones de goles, claras pueden ser tres o cuatro, pero no las concretamos".

"Desafortunadamente, yo estaba viendo la jugada del primer gol, de Córdoba, yo no veo nada, no hubo falta, no hubo fuera de lugar, nada, de pronto ahí pudo haber desequilibrado el partido, pero insistimos. Las opciones las creamos, pero no tuvimos esa puntería o no tuvimos esa toma de decisiones en el último tercio", finalizó.

Así las cosas, solo queda esperar que pasará el resto del semestre con Millonarios. El siguiente partido del conjunto capitalino será el próximo sábado 28 de septiembre a las 8:30 pm (hora colombiana) frente a Envigado y en el estadio El Campín.