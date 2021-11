Gamero confía en "retomar el camino ganador" ante Alianza Petrolera

Millonarios jugará este domingo en El Campín ante Alianza Petrolera por la penúltima fecha de la Liga Betplay. El equipo que es dirigido por el técnico Alberto Gamero busca acabar con la racha de derrotas y ante el cuadro ‘petrolero’ confían que regresarán a la victoria y seguirán en el segundo puesto de la clasificación.

“La confianza la tenemos, hemos perdido tres juegos. Hemos cometido errores de concentración, nos ha costado. No veo al equipo con el ánimo bajo, sino con intención de mejorar y superarse. Un equipo no puede estar con el ánimo bajo cuando se está clasificado, peleando un cupo a Libertadores. Ojalá contra Alianza retomemos el camino ganador”, fueron las palabras de Gamero en la rueda de prensa.

Asimismo, Gamero agregó que “a nosotros nos gusta tener el balón, en los partidos que hemos perdido, ganamos en posesión. Son perdidos por las desconcentraciones. Tener la idea, nuestro modelo de tener la esférica, no lo vamos a dejar de lado. Hay equipos que nos tienen más la pelota y ganamos. Buscaremos tener más el control, si lo tenemos, tenemos la pelota y controlamos el partido”.

Por otra parte, el estratega del equipo ‘embajador’ señaló que no sienten presión al entrar a los cuadrangulares finales: “Tenemos un favoritismo mayor, hay que asumir la responsabilidad. Tenemos con qué pelear el título, no evadimos la responsabilidad y el grupo lo sabe. No siempre cuando se pierde, todo es malo. Hay partido donde no se pierde, pero no se es superior. El segundo tiempo en Ibagué muestra capacidad, idea y ganas de pelear el torneo. Nosotros estamos convencidos que tenemos equipo para pelear el título hasta el último minuto”.

Finalmente, Alberto Gamero dejó un parte de tranquilidad a la parcial capitalina y pidió tranquilidad ante los últimos resultados: “Hay que valorarle al grupo porque están ahí, pese a no conseguir puntos en tres fechas. Tenemos que plasmar todo eso en la cancha. Los veo motivados, metidos en la responsabilidad”.