Cali pierde importante goleador por lesión
@AsoDeporCali
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 13:35

Gamero confirmó baja sensible en Cali: pierde importante goleador

Alberto Gamero empieza a hallar el camino de la victoria con Deportivo Cali, pero pierde importante jugador.

El presente deportivo de Cali ha venido mejorando con el pasar de los partidos, la llegada de Alberto Gamero sin duda alguna le cambió por completo la cara al equipo y le dio un impulso anímico, pero también táctico que le ha permitido obtener buenos resultados. 

Además, la escuadra 'azucarera' se reforzó también con figuras importantes que hasta el momento han sido de gran ayuda para Alberto Gamero, en especial Avilés Hurtado, quien a pesar de su avanzada edad, sigue demostrando categoría y olfato goleador, pero tendría que verse obligado a parar debido a una lesión que ya hizo oficial el club. 

Deportivo Cali confirmó parte médico de Avilés Hurtado

Cali regresó a la acción en la Liga BetPlay con una mentalidad completamente diferente, una ganadora, que por el momento le ha traído buenos resultados y le permite entrar de manera parcial a los ocho mejores equipos de la competencia para ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares. 

La escuadra encabezada por Alberto Gamero volvió a sumar de a tres unidades recientemente en su casa con un marcador de 3-1 ante Unión Magdalena, pero dieron una noticia desalentadora justo antes del partido y fue la lesión de Avilés Hurtado

 

El delantero de 38 años estaría afuera de los terrenos de juego por un par de semanas, ya que los exámenes médicos determinaron una distención muscular en la unión miotendinosa

¿Cómo le ha ido a Avilés Hurtado en Deportivo Cali? 

La llegada del delantero de 38 años al cuadro caleño se dio desde Juárez de la Liga MX, en donde se reportó con gol en 11 ocasiones, misma situación que se espera se pueda dar en Deportivo Cali, equipo en el que ya ha jugado cuatro partidos, 350 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con dos goles

