Gamero confirmó la curiosa defensa que tendrá Millonarios en la final

Alberto Gamero habló en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 sobre el equipo que tendría Millonarios para la final del fútbol colombiano. El entrenador se refirió a las bajas que ha tenido el equipo en los últimos días por el Covid-19 y las expulsiones, pensando en la final ante el Tolima.

Precisamente tras la roja a Breiner Paz frente a Junior, Gamero resaltó que utilizará la pareja de Stiven Vega y Murillo como pareja para el primer encuentro, aprovechando que hicieron un buen compromiso.

"El fútbol no tiene misterio. Seguramente va a jugar Vega y Andrés Murillo porque no tenemos más. Para qué vamos a decir mentiras. Lo más seguro es que Vargas no alcance a recuperarse, pero esperamos una pronta mejoría de Llinás a ver si alcanza a jugar para el día domingo", indicó.

Precisamente sobre la expulsión a Paz, el entrenador no estuvo de acuerdo en la decisión. "Fue una confusión del VAR. Para mí no era para roja. Lo curioso es que nos expulsan a un jugador que no tenía suplente en el partido. Por eso nos tocó mover fichas", remarcó.

Por último, el timonel no estuvo de acuerdo con la pelea que ocurrió al final del partido frente al Junior.

"Lamento que haya pasado eso, le pido excusa al fútbol colombiano. Hay que saber perder y saber ganar. Pero hay una exageración porque de Millonarios nadie pegó. Los jugadores de nuestros fueron agredidos. Lo que se vio fue bochornoso a nivel general", concluyó.