Gamero confirmó nueva baja en Millonarios para las finales de la Liga BetPlay

Millonarios tiene un lugar asegurado en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor, en donde partirá como uno de los máximos favoritos para clasificar a la final y pelear por el título.

Sin embargo, el director técnico Alberto Gamero tendrá que encontrar reemplazo a una nueva baja. En primer lugar, el estratega tuvo que afrontar la lesión de rodilla que sufrió el volante Stiven Vega, quien se perderá el resto de temporada 2022.

Vega presentó la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, de la cual ya había sido operado, por lo que tendrá que someterse a una cirugía y volvería a competencia para el primer semestre de 2023.

La segunda baja tiene que ver con el defensa central Juan Pablo Vargas. El zaguero se ha consolidado como la pareja de Andrés Llinás, pero al mismo tiempo es habitual convocado por Luis Fernando Suárez para integrar la selección de Costa Rica.

De esta manera, Vargas no podrá disputar la parte final de los cuadrangulares y una posible final, ya que deberá disputar con su seleccionado el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Ya teneos claro lo de Juan Pablo Vargas, Se nos va a representar a su país y no podemos decir que no porqué es una obligación", explicó Gamero.

Por otro lado, el estratega 'embajador' dejó en el aire la posibilidad de sufrir más baja, teniendo en cuenta el amistoso que jugará la Selección Colombia en 5 de junio contra Arabia Saudita.

"En ese tema estoy inconcluso. No tengo esa certeza. A nosotros fechas no nos preguntan para jugar, pero hay un calendario elaborado por la Dimayor. En eso tenemos que pensar hacia el futuro. Con estos jugador o donde he estado siempre trabajo para que mejoren, trabajo para que mañana estén en Europa y trabajo para que estén en la selección. El día que los llamen nunca diré que no porqué los necesito. Pero tenemos un ítem de que hay un partido amistoso y me imagino que no llamarán a los jugadores que estén en finales"