Gamero considera que existió penal en la primera jugada: "Sentí que hubo imprudencia"

Luego de varias fechas de invicto, Millonarios volvió a perder bajo la batuta de Alberto Gamero ante La Equidad por la mínima diferencia, por lo que el estratega fue claro en las declaraciones posteriores al partido donde el equipo ‘albiazul’ fue totalmente desconocido.

En primer lugar, Gamero se refirió sobre los cambios que realizó en la segunda mitad del compromiso: “Cuando sale (Cristian) Arango veo que no estaba entrando por el lado derecho, izquierdo de nosotros, con (Walmer) Pacheco y (Hansel) Zapata, y por eso refuerzo esa posición para liberar a Silva. Lo de Guarín por Pereira, me parece que tenía presupuestado jugar 45 minutos y para mí entró muy bien. Entró a lo que le mandamos hacer”.

“Los últimos eran para quemar tiempo, el partido estaba cocinado en el 0-0, ellos no llegaban claro. El fútbol es ese. Teníamos 21 fechas invictas, no éramos los mejores: hoy perdimos, no somos los peores. Este grupo hoy también mostró casta y demostró que quiere seguir adelante”, sostuvo Gamero.

Por otra parte, Gamero, recordó que en los compromisos tan cerrados como el que se evidenció en el estadio de Techo, “muchas veces todo se define en la pelota quieta o un error individual. Yo no he visto las dos jugadas (posible penal), pero yo sentí que en la primera hubo una imprudencia grande y es penal; en la otra, a mí me dicen que la mano va abajo, que va arriba, pero es que corta un centro al área. Me paree que no cobraron bien en esos dos aspectos”.

Asimismo, el entrenador del cuadro ‘albiazul’, resaltó que ante los ‘aseguradores’ el compromiso fue muy cerrado, pero la idea que se entrenó entre semana se intentó hacer: “presionamos, intentamos hacer posesión. En estos partidos cerrados, pocas opciones quedan: dos jugadas de penal, dos escaramuzas y no aprovechamos. Cuando hay una pelota quieta y puedes anotar, lo tienes que hacer. Del equipo me gustó que Equidad nos quería poner a jugar otra cosa, pero nosotros intentamos con la nuestra. Queda uno con el sin sabor de no sumar, aunque sea un punto”.

Hay que recordar que Millonarios tendrá que jugar en casa ante Deportivo Pasto, por lo que el equipo ‘embajador’ espera dejar atrás este resultado y concentrarse en la séptima fecha, donde deberá recuperar los tres puntos perdidos para no alejarse de los primeros lugares de la Liga Betplay.