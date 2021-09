Gamero, contento con su Millonarios: "en defensa estamos claritos"

El técnico Alberto Gamero se mostró satisfecho por el nivel que mostró Millonarios frente al Atlético Huila en Bogotá. Destacó la parte defensiva de los embajadores, aunque señaló que hay aspectos por corregir.

"Queremos dedicarle este triunfo a toda la hinchada en este día de amor y amistad. Me gustó que sabíamos que íbamos a imponer un ritmo y debíamos buscar el gol lo más pronto posible y lo hicimos", dijo Gamero en la rueda de prensa.

"Creo que era un partido para asegurarlo mejor y en la parte defensiva estamos claritos", resaltó el timonel de los azules. "Eso me tiene feliz, también que no hubo un solo goleador. Hoy ganamos, pero hay cosas por corregir y otras que se hicieron bien y vamos a seguir mejorando".

Vale decir que Millonarios llegó a 22 puntos en la tabla de posiciones. Así las cosas, se encuentra a tres victorias de asegurar la clasificación a los cuadrangulares.

Gamero también habló del gol del descuento del Huila y del momento de relajación que vivió Millonarios sobre el final del partido en El Campín.

"Estuve tranquilo, pero traté de procurar que el equipo no bajara los brazos. Pareció desespero en el 2-1, pero antes de eso debíamos haber hecho el tercero o cuarto. Yo siempre digo que no me quiero lamentar después de los partidos, sino que entendieran que debíamos ganar hoy".

Millonarios enfrentará en la próxima fecha a Jaguares en Montería y luego recibirá a Águilas Doradas en Bogotá antes de verse las caras con el América de Cali, también en la capital de la República.