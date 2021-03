Gamero cree en la clasificación y envía mensaje a hinchas de Millonarios

Millonarios consiguió un punto en su visita a Águilas Doradas en la fecha 14 de la Liga Betplay. El equipo 'Embajador' no pudo pasar de la igualdad y cayó en la tabla de posiciones, hecho que generó varias críticas de la hinchada.

Precisamente Alberto Gamero, entrenador 'albiazul', se refirió al empate y le envió un mensaje a la hinchada. Para el timonel, aunque la tabla está apretada, Millonarios depende de sí mismo y tiene todo para clasificar.

“No dependemos de nadie, solo de nosotros mismos, hay una tabla muy apretada, estamos a cuatro puntos del líder, eso nos ilusiona de sumar, esto es de hacer el mayor puntaje posible, el domingo será primordial, que nos podría dar el 70 por ciento de la clasificación, con Bucaramanga en casa”, analizó.

El balance del timonel fue bueno a nivel general porque el equipo pudo moldearse a las bajas que tenía, como el goleador Fernando Uribe.

“Creo que se vio la intención de venir a ganar el partido, lo intentamos y no se consiguió, me deja tranquilo la solidez defensiva, el equipo hizo un trabajo inteligente, era un partido peligroso, si no puedes ganar, empata, nos deja ahí de octavos, cerca de lo que queremos, el equipo vino, propuso, intento, presionó y nos llevamos un punto importante”, puntualizó.

De estar cuarto en la clasificación, ahora Millonarios es octavo y tiene 23 puntos, tres más que el noveno Jaguares. El balance del 'albiazul' es de 13 partidos jugados, siete ganados, dos empates y cuatro derrotas. Su diferencia de gol es de 4 tantos.