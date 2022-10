Gamero defendió su trabajo y le pidió tiempo a la hinchada de Millonarios

Millonarios no levanta cabeza y sumó una nueva derrota en la Liga BetPlay del segundo semestre al caer 1-2 ante Deportivo Independiente Medellín en partido que estaba aplazado de la fecha 12 y que se disputó en el estadio El Campín.

Al término del compromiso, el director técnico Alberto Gamero le pidió tiempo a la hinchad para poder conseguir la clasificación a los cuadrangulares en la última fecha del campeonato.

"Nos queda un partido para clasificar, le pido a la hinchada que nos esperen. He dicho que queda un partido con posibilidades de clasificar. No voy a decir que no voy a jugar porque no tengo posibilidades. Regálennos esa posibilidad. Si después del domingo se piensa que no tenemos argumentos, pues miraremos".

Gamero también se refirió a la seguidilla de malos resultados que ha sufrido el equipo y al mismo tiempo defendió el trabajo que ha hecho durante el semestre en el conjunto 'embajador'.

"No todo es malo. Llevamos ocho fechas sin ganar y todavía tenemos opciones de clasificar, quiere decir que algo bueno habíamos hecho. Tenemos un partido por delante y una final de Copa BetPlay. Toca tratar de buscar no caer en la incertidumbre que hemos caído en los últimos días y buscar la clasificación. Yo estoy fuerte, muy fuerte. En Colombia nunca me he creído el mejor técnico y tampoco soy ahora el peor".

El estratega de Millonarios explicó la situación que están viviendo Daniel Ruiz y Andrés Gómez, quienes en los últimos encuentros no han demostrado su mejor nivel.

"Daniel Ruiz y Andrés Gómez intentan y quieren, son jugador jóvenes que no pueden bajar la moral, el temperamento ni disminuir la alegría de jugar. El equipo los apoya, a veces les salen las cosas y a veces no. Veía a Gómez ansioso de querer patear y vi a Ruiz con deseo de que el equipo juegue mejor. Son jugadores jóvenes que tenemos que arropar".