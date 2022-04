Gamero describió los errores de Millonarios en la derrota con América

Millonarios sumó su tercera derrota en la Liga BetPlay Dimayor 2022 al caer en condición de visita 2-3 con América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

Alberto Gamero, director técnico del conjunto 'embajador', describió las falencias de sus dirigidos en el compromiso.

"En el 0-0 teníamos la posesión del balón. América nos llegaba frontal y con rebotes. Cuando nos hacen el gol, en el segundo tiempo parece que jugamos 40 minutos en campo de América. Elaboramos y tuvimos opciones, pero no la metemos, nos cuesta tirar buenos centros, hacer mejor una pared, hacer un buen control", afirmó.

A pesar de la derrota, Gamero defendió el estilo de juego de Millonarios y aseguró que es un equipo que genera juego y no pelotea.

"Yo no diría que nos cuesta, elaboramos e intentamos. Millonarios no es un equipo que pelotea, es un equipo que intenta elaborar, nos vamos a equivocar, hay momentos que no anotaremos. Este equipo juega de acuerdo a lo que entrenamos", dijo.

Por otro lado, el entrenador embajador aseguró que la defensa 'escarlata' controló a Adrián Ramos, pero hubo descuidos en la pelota quita.

"Ramos estaba bien controlado, nos descuidamos en la pelota quieta y nos hacen el gol".

Finalmente, Gamero envió un mensaje de respaldo a sus jugadores al manifestar que es normal que se registren equivocaciones.

"A los jugadores hay que decirles que todos los días esto es de aprendizaje, hay que corregir, hay que entender al jugador, no siempre se hace todo bien", sentenció.