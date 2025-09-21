Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 08:00
Gamero destacó victoria del Cali, pero reconoció "errores por corregir"
Deportivo Cali goleó a La Equidad y llegó a 17 puntos en el campeonato.
Deportivo Cali se metió en la pelea por clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, después de golear con un contundente 4-0 a La Equidad en condición de visita en partido válido por la fecha 12 que se jugó en el estadio Metropolitano de Techo.
Con la victoria, el conjunto azucarero escaló a la octava posición al llegar a 17 puntos.
Al término del compromiso, el director técnico Alberto Gamero se mostró tranquilo por el rendimiento del equipo, pero también reconoció que hay aspectos por corregir.
"Es de trabajo, no es de un día para otro, ganamos, pero cometimos errores y hay que corregir y potenciar lo bueno que se hizo. Esto es de trabajo a medida que pasan los partidos veo un equipo que entiende más. Ojalá esto nos lleve a cumplir nuestro primero objetivo que es estar dentro de los ocho, ahora viene lo más duro que es sostener, mejorar los errores, potenciar lo bueno y buscar la clasificación", dijo en rueda de prensa.
Por otro lado, Gamero resaltó la tranquilidad y paciencia de los jugadores de Deportivo Cali para buscar la victoria, ya que La Equidad sufrió dos expulsiones.
"El equipo no perdió la paciencia, la tranquilidad. Nos faltó manejo mucho más rápido y lo corregimos en el segundo tiempo. Cali fue productivo y no se desespero, ganamos bien", afirmó.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 12
1. Atlético Bucaramanga - 24 puntos
2. Junior - 21 puntos
3. Fortaleza - 21 puntos
4. Medellín - 20 puntos
5. Deportes Tolima - 20 puntos
6. Llaneros - 18 puntos
7. Atlético Nacional - 17 puntos
8. Deportivo Cali - 17 puntos
9. Santa Fe - 17 puntos
10. Alianza - 16 puntos
11. Deportivo Pereira - 13 puntos
12. Once Caldas - 13 puntos
13. Envigado - 12 puntos
14. Águilas Doradas - 11 puntos
15. Millonarios - 11 puntos
16. La Equidad - 11 puntos
17. Unión Magdalena - 11 puntos
18. Deportivo Pasto - 1o puntos
19. América - 10 puntos
20. Boyacá Chicó - 10 puntos
Fuente
Antena 2