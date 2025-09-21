Gamero destacó victoria del Cali, pero reconoció "errores por corregir"

Deportivo Cali se metió en la pelea por clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, después de golear con un contundente 4-0 a La Equidad en condición de visita en partido válido por la fecha 12 que se jugó en el estadio Metropolitano de Techo.

Con la victoria, el conjunto azucarero escaló a la octava posición al llegar a 17 puntos.

Al término del compromiso, el director técnico Alberto Gamero se mostró tranquilo por el rendimiento del equipo, pero también reconoció que hay aspectos por corregir.

"Es de trabajo, no es de un día para otro, ganamos, pero cometimos errores y hay que corregir y potenciar lo bueno que se hizo. Esto es de trabajo a medida que pasan los partidos veo un equipo que entiende más. Ojalá esto nos lleve a cumplir nuestro primero objetivo que es estar dentro de los ocho, ahora viene lo más duro que es sostener, mejorar los errores, potenciar lo bueno y buscar la clasificación", dijo en rueda de prensa.