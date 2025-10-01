Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 07:34
Gamero destapó inesperada situación con los pagos de salarios en Deportivo Cali
El entrenador samario habló con Antena 2 de la actualidad del conjunto 'azucarero'.
Luego de perder por 3-1 ante Águilas Doradas en la pasada fecha de la Liga BetPlay 2025-II, el Deportivo Cali complicó sus aspiraciones por conseguir un cupo a los cuadrangulares, sin embargo, el equipo ‘azucarero’ aún tiene chances de clasificar.
El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero se ubica de momento en la décima posición del torneo con 17 puntos, a 2 unidades de Alianza de Valledupar, equipo que de momento es octavo en la tabla y está ganando el último cupo a los cuadrangulares.
Lea también: Nuevo técnico de León confirmó primera decisión con James Rodríguez
En otras noticias: ¿cuál será el futuro de James Rodríguez?
Gamero habló de la actualidad del Cali y los pagos de salarios a los jugadores
El entrenador samario estuvo en diálogo con el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 y habló entre otras cosas de la situación financiero que vive el club, que recordemos fue hace poco adquirido en un 85 % por un nuevo grupo inversor, con el que buscaban aliviar saldos en rojo que tenían con los jugadores de la plantilla.
“De decir que se está al día no, se ha mejorado sí, los jugadores y nosotros hemos entendido que esos empalmes requieren tiempo, pero si ha habido mejoría en la parte económica, hace un par de días les entregaron un pago, pero nosotros nos hemos enfocado en el torneo”, empezó diciendo Gamero.
“Hemos intentado que la parte económica no influya en nada, hemos dejado eso a un lado porque el compromiso que tenemos es clasificar a los cuadrangulares, estamos peleando y vamos a hacerlo hasta el último partido, no nos enfocamos en quién nos debe”, añadió el estratega.
Gamero confía en la clasificación del Cali
El entrenador de 61 años se refirió también a la mejoría que ha presentado el equipo pese a la más reciente derrota frente a Águilas Doradas, asegurando que esta plantilla del Deportivo Cali tiene potencial y está muy cerca del octavo de la tabla en la presente Liga BetPlay.
“Hemos venido mejorando, hemos encontrado un equipo más sólido, hay jugadores que no han tenido buenos partidos, pero venían jugando bien, eso me da tranquilidad en saber de qué he encontrado un equipo con potencial”, afirmó Gamero.
“Nosotros nos tenemos que enfocar en eso, en los trabajos de recuperación, de comunicación, no ha sido fácil porque no llevo mucho tiempo acá, intentamos siempre identificar los errores que cometimos, hoy cumplo 3 meses y 7 días acá, hemos tenido algo de tiempo y por eso he sentido que el equipo ha entendido nuestro mensaje”, complementó el DT.
Audio
Entrevista a Alberto Gamero
0:27 5:25
Fuente
Antena 2