Gamero destapó inesperada situación con los pagos de salarios en Deportivo Cali

Luego de perder por 3-1 ante Águilas Doradas en la pasada fecha de la Liga BetPlay 2025-II, el Deportivo Cali complicó sus aspiraciones por conseguir un cupo a los cuadrangulares, sin embargo, el equipo ‘azucarero’ aún tiene chances de clasificar.

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero se ubica de momento en la décima posición del torneo con 17 puntos, a 2 unidades de Alianza de Valledupar, equipo que de momento es octavo en la tabla y está ganando el último cupo a los cuadrangulares.

