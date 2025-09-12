Gamero destapó múltiples preocupaciones en Cali: "Tenemos muchos inconvenientes"

Deportivo Cali no ha podido encontrar el rumbo deseado para poder escalar posiciones y mantenerse dentro de los ocho primeros de la tabla. El primer anhelo es sellar la clasificación, pero no ha demostrado una mejoría con respecto a anteriores gestiones.

Alberto Gamero sacó un empate en el clásico vallecaucano y en la fecha 11 deberá recibir a un Deportivo Pasto que tampoco la pasa bien en la Liga BetPlay. Sin embargo, el entrenador samario afirmó en rueda de prensa previa al partido ante los pastusos que tienen una deuda en condición de local y que deben corregir varias cosas para regresar a la senda de la victoria.

“TENEMOS MUCHOS INCONVENIENTES EN ALINEACIÓN, EN CAMBIOS”; ALBERTO GAMERO EXPONE PROBLEMAS

Antes del juego del domingo, Alberto Gamero comentó que, “hemos tenido muchos inconvenientes en la alineación en los cambios. Siempre hemos tenido que rotar, cambiar. Para este partido (Deportivo Pasto) estamos pensando tener el mayor número de jugadores con respecto al partido contra el América, pero no cambiando mucho”.

El club debe mejorar en varios aspectos, pero Alberto Gamero espera no hacer muchas variantes, “si va a ver un cambio es mucho, si va a haber dos cambios es mucho, pero estamos dando mucho énfasis a una nómina que se conozca, que tenga más partidos juntos, a las relaciones que queremos mostrar y nos quedó esta semana para darle tarea a esa nómina para ver el equipo que queremos ver”.

EL DÉFICIT EN CASA Y EL CALI QUE ALBERTO GAMERO QUIERE VER

Sumado a lo anterior de las variantes y de la nómina, Alberto Gamero también destacó el problema que han tenido en condición de local y, además, en el club que él quiere ver para este semestre con la necesidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

“Todavía no he visto el equipo que yo quiero ver. Todavía no he encontrado a ese Deportivo Cali que anhelo y seguramente que lo vamos a encontrar y ojalá sea en esta fecha 11”, sentenció Alberto Gamero que no parece cómodo con el club que ha visto en cancha durante las primeras diez jornadas.

Uno de los ítems en los que debe mejorar Alberto Gamero es en la necesidad de ganar de local y volver a imponerse en su fortín, “el déficit es en casa. Tres partidos no los gana, empatan los tres partidos y Cali tendría 14 puntos. Por eso le estamos dando la importancia de cómo debemos atacar, por dónde debemos atacar y estamos viendo esas posibilidades porque a veces atacamos y en una contra nos cogen mal parados y nos anotan”.

Para esto indicó que, “tratar de equilibrar lo que es el equipo. Tener mucha más solidez porque en casa nos han hecho siete, ocho goles. Tenemos que intentar elaborar más. Hemos mucho énfasis en esto para que los dos mediocentros que van a ser titulares se sumen más en la labor ofensiva. El déficit es en casa y ojalá podamos sumar lo que más se pueda en estos partidos. Necesitamos ganar de local y jugar mejor”.