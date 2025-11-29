Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 11:51
Gamero dio el nombre de los tres delanteros que quiere el Deportivo Cali
El entrenador le abrió las puertas a sus posibles fichajes.
El Deportivo Cali quiere pasar la página de las frustraciones del 2025 y enfocarse en lo que será la siguiente temporada, donde la institución empezará una administración con nuevos dueños (IDC Network), pero manteniendo al entrenador Alberto Gamero.
El conjunto verde de la ciudad de Cali busca reforzar su nómina para ser protagonista en las competencias del próximo año y pelear títulos, un objetivo que siempre está latente en un club con tanta historia como el Deportivo Cali.
Lea también: [Video] Show de Luis Díaz en el Bayern; gol y lujosa asistencia ante St. Pauli
En otras noticias: ciudad colombiana será sede de importante final de fútbol internacional
Gamero confesó los delanteros que podrían llegar al Cali
El estratega de 61 años, quien ha sido campeón de liga con Deportes Tolima y Millonarios, quiere también dejar huella en el Deportivo Cali, por eso, se va confeccionando la nómina para pelear títulos, en un mercado de fichajes donde una prioridad es concretar la llegada de delanteros.
Pues bien, en diálogo con el Diario El País de Cali, el Aberto Gamero confesó que estuvo en contactos con Fredy Montero, pero el goleador declinó la oferta para seguir en el Real Cartagena; de igual manera, nombró a delanteros con pasado exitoso en el cuadro ‘azucarero’: Harold Preciado y Juan Ignacio Dinenno.
“Le tenemos los brazos abiertos”
El entrenador dejó claro su deseo de tener en algún momento a Harold Preciado nuevamente en las filas del Deportivo Cali, admitiendo que es un goleador innato y que el lugar ideal para que reinicie su carrera es el conjunto ‘azucarero’, club donde surgió como futbolista profesional.
“Ojalá, es un goleador, ha sido un buen jugador y es canterano; seguramente le van a dar muchas ganas de reiniciar su carrera en el Deportivo Cali, y acá estamos con los brazos abiertos”, dijo Gamero.
Adicionalmente, el entrenador nombró al argentino Juan Ignacio Dinenno, asegurando que las directivas se van moviendo en la búsqueda de fichajes, pero que prefiere no dar muchos detalles para que la negociación llegue a buen puerto antes de hablar de ellas.
“Sería yo muy irrespetuoso con los directivos, que ellos estén hablando con jugadores y yo esté contando todo, lo único que puedo confirmar es que se está hablando con una serie de jugadores, algunos están compitiendo ahora, pero cuando se especula se dañan muchos negocios; es mejor esperar”, añadió el DT.
Fuente
Antena 2