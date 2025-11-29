Gamero dio el nombre de los tres delanteros que quiere el Deportivo Cali

“Le tenemos los brazos abiertos”

El entrenador dejó claro su deseo de tener en algún momento a Harold Preciado nuevamente en las filas del Deportivo Cali, admitiendo que es un goleador innato y que el lugar ideal para que reinicie su carrera es el conjunto ‘azucarero’, club donde surgió como futbolista profesional.

“Ojalá, es un goleador, ha sido un buen jugador y es canterano; seguramente le van a dar muchas ganas de reiniciar su carrera en el Deportivo Cali, y acá estamos con los brazos abiertos”, dijo Gamero.

Adicionalmente, el entrenador nombró al argentino Juan Ignacio Dinenno, asegurando que las directivas se van moviendo en la búsqueda de fichajes, pero que prefiere no dar muchos detalles para que la negociación llegue a buen puerto antes de hablar de ellas.

“Sería yo muy irrespetuoso con los directivos, que ellos estén hablando con jugadores y yo esté contando todo, lo único que puedo confirmar es que se está hablando con una serie de jugadores, algunos están compitiendo ahora, pero cuando se especula se dañan muchos negocios; es mejor esperar”, añadió el DT.